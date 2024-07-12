限空令上路 A股拉砲強彈、滬深兩市漲幅超過1%

大陸股市昨（11）日受到限空令激勵，滬深指數連袂走揚，漲幅均超過1%，加上中共三中全會將在下周召開，市場普遍認為，將有利多政策推出，昨天上路的限空令不僅體現監管層維護A股市場穩定的決心，並且有機會將成為A股市場的重大轉折點。

上證指數昨天上漲1.06%，收在2,970點，深成指上漲1.99%，收在8,870點，滬深京三市約5,000檔股票上漲。滬深兩市昨成交人民幣7,870億元（約新台幣3.5兆元），較前日增加人民幣1,095億元（約新台幣4,927億元）。整體而言，呈現價量齊揚格局。

大陸A股實施限空令首日概況

大陸證監會批准中證金融公司暫停轉融券（借券）業務申請，從昨天開始實施，並將融券保證金比率從80%上調至100%，私募證券投資基金參與融券的保證金比率從100%上調至120%，自7月22日起實施。

鑫鼎基金首席經濟學家胡宇分析，監管及時暫停轉融券，融券餘額大幅下降，市場面臨重要的轉折點，市場可更樂觀一些，上證指數2,904點已經可以確認是2,635點以來的第二次底部，結構轉換可能會發生變化，成長股有政策驅動，周期股（景氣循環股）也有機會，比如市場預期較低的房地產行業也存在較大的預期。

東莞證券分析師雷國軒認為，轉融券業務暫停後做空力量受限，市場穩定性和做多力量有望逐步恢復。新規定推出後，一是暫停轉融券業務的申請，轉融券作為證券市場的一項機制，在正常市場運行中有利於提升流動性，但近期市場行情表現弱勢，日均成交額徘徊在人民幣6,000億元左右，此時暫停轉融券業務，有助於削弱做空力量，從而穩定市場情緒，防止市場出現過度下跌。

國盛證券表示，指數近期經歷較長時間下跌調整後，再次打出探底回升的結構，展望後市，在指數有見底預期下，繼續關注強勢板塊的後續機會，可重點關注消費電子、半導體等板塊。

中原證券認為，當前上證指數與創業板指數的平均本益比分別為12.6倍、27.1倍，處於近三年中位數以下水準，市場估值依然處於較低區域，適合中長期布局。