「十三薪」分攤至月薪！騰訊調整雙薪和住房補貼：員工更須即時穩定現金流

大陸網路巨頭騰訊近日傳出向員工宣布調整薪酬福利政策。消息人士指出，騰訊表示由於近年外部環境的變化，讓不少員工對於即時穩定的現金流有了更高訴求。鑑於此，騰訊計劃將年終雙薪和「易居計劃」（住房補貼）平均分配在月薪上，用來增強員工的月度現金流，相關調整將於7月初正式生效。

據澎湃新聞，騰訊內部人士透露，騰訊發布全員郵件表示，過去兩年，外部環境的變化，讓不少員工對於即時穩定的現金流有了更高訴求。經過慎重評估後，決定今年除正常進行年度薪酬回顧外，還將對薪酬結構做出兩個調整。

郵件續指，騰訊首先將進行全公司薪酬結構的調整，把服務獎融入月薪。再來，要將現有的易居租屋補貼融入月薪。這兩項措施旨在幫助大家在更高、更穩定的月收入基礎上更安心地安排工作與生活。相關調整於7月1日起生效，8月5日的發薪中開始體現。

騰訊還說，公司從發展初期就在年底發放十三薪，以答謝員工全年的付出，隨著公司不斷發展，又進一步拿出更多跟隨業績浮動的獎金資源在年末與員工分享，構成「服務獎+績效獎+特別獎」的年終獎體系，其中服務獎僅與月薪、全年在職時間有關，本質上是固定薪酬的一部分。

另，報導提到，此次騰訊將以年度薪酬回顧後的月薪為標準，把服務獎平均分攤融入到12個月固定薪資中，以提升員工的月度現金流，未來年終獎也將回歸到純粹的業績激勵。

至於住房補貼方面，騰訊指，本來因城市而異，如北上廣深每月人民幣4,000元（下同），成都2,000元，調整後該補貼按15個月發放，並直接計入月薪基數。預計員工每月基本工資將增加3,200元，而剩餘的三個月補貼將與年終獎一併發放。

而對於7月1日後加入的員工，騰訊將不再提供租屋補貼，轉而提供更具市場競爭力的薪資。據了解，「易居計劃」是騰訊自2016年起推出的住房補貼，過去新員工入職後最長可領取三年。

此外，據騰訊2023年年報，該公司擁有約10.5萬名員工，總酬金成本為1,076.8億元，人均年度酬金超過120萬元。