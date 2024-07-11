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晶片遭美制裁之際開拍！大陸首部晶片創業題材劇「赤熱」 14日上映

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸首部晶片創業題材的大陸電視劇《赤熱》11日發布定檔預告，將於 14日起在CCTV-8晚間7時30分播出。圖取自微博＠電視劇赤熱
大陸首部晶片創業題材的大陸電視劇《赤熱》11日發布定檔預告，將於 14日起在CCTV-8晚間7時30分播出。圖取自微博＠電視劇赤熱

曾定名《縱橫芯海》，大陸首部晶片創業題材的大陸電視劇《赤熱》11日發布定檔預告，將於14日起在CCTV-8晚間7時30分播出。在大陸晶片被美國制裁的背景下，該劇自官宣開拍、殺青以來都備受關注。

該劇集原定名《縱橫芯海》，於5月18日更名《赤熱》，由中央電視台、SMG 尚世影業等聯合出品，柏年禾沐影業製作，李駿擔任導演。改編自虞璐琳的長篇小說《月光密碼》。由黃曉明、王鷗、張超、施詩領銜主演，李治廷特別主演

根據劇情簡介，《赤熱》講述的是在大陸國家相關政策的推動下，一群頂尖人才響應歸國熱潮，迎難而上，從無到有開始摸索，不斷完善自研技術，推動中國高水平科技自立自強，用全新視角詮釋了「中國科創人」的奮鬥故事。

上海文匯報此前報導，該劇前期調研到2016年進入劇本打磨、2018年立項、2022年開機，先後得到了中國半導體行業近百位從業者、領軍人的支持。並於2022年9月殺青。

據了解，該劇從《國務院關於印發鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策的通知》（國發〔2000〕18號）政策出台、中芯國際在上海張江創造世界最快建晶片廠等事件都會在劇中改編呈現。

上海 半導體 密碼 晶片

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