劃定新起點！陸半導體國家隊紫光集團 更名新紫光集團

綜合界面新聞、第一財經等陸媒報導，大陸半導體國家隊紫光集團11日在2024（第十六屆）半導體市場年會暨新紫光集團品牌發不會上，宣布更名「新紫光集團」。新紫光集團董事長李濱表示，新紫光集團的「新」在新架構、新模式及新技術。業內人士稱，紫光集團通過換名字來主動劃分新的發展起點。

紫光集團公司名稱由「紫光集團有限公司」變更為「新紫光集團有限公司」，並已完成工商變更登記手續，取得新換發的《營業執照》。而上述工商變更事項不涉及公司控股股東及其持股變動，不會導致公司控制權發生變化，不會對公司生產經營活動產生影響。

據了解，新紫光集團將通過設立前沿技術研究院，在高性能計算系統與晶片架構、新型存儲器與存算一體化晶片等多領域布局。目前該集團稱已成立紫光智行、紫光智算、紫光閃芯、新紫光半導體等新公司，分別面向汽車電子、人工智能、存儲、先進工藝等領域。

第一財經引述業內知情人士稱，此次的更名和李濱對於集團的「新定位」，在一定程度上也能夠說明當前的紫光希望在企業外部形象、客戶觀念以及經營各個方面和過去做出區隔。

被視為大陸半導體國家隊的紫光集團此前歷經諸多紛擾，一是前董座趙偉國因涉貪污，在一審後仍官司纏身；二是因紫光集團曾帶動半導體併購潮，債務一度高達逾人民幣千億，最終在2021年7月8日被徽商銀行申請破產重整。重整一年之後，2022年7月11日，紫光集團宣布重整收官，進入全新發展階段。

截至2024年6月，重整後的新紫光集團的負債規模相比2022年1月重整前降低了67%，從接近人民幣1,400億元降低至約400億元。

從業績來看，紫光股份2023年實現營收人民幣773.08億元，年增4.39%；實現淨利潤人民幣21.03億元，年減2.54%；今年第1實現營收人民幣170.06億元，年增2.89%；淨利潤人民幣4.14億元，年減5.76%。仍然受到半導體行業周期的挑戰。