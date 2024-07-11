快訊

鄭文燦與毒品、詐欺犯同房 未吃所方晚餐9點熄燈就寢

太噁心！過期肉品改標出售 高雄柏昇公司查獲過期14年的「殭屍鵝肉」

劃定新起點！陸半導體國家隊紫光集團 更名新紫光集團

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸半導體國家隊紫光集團11日在2024（第十六屆）半導體市場年會暨新紫光集團品牌發不會上，宣布更名「新紫光集團」。圖取自第一財經
大陸半導體國家隊紫光集團11日在2024（第十六屆）半導體市場年會暨新紫光集團品牌發不會上，宣布更名「新紫光集團」。圖取自第一財經

綜合界面新聞、第一財經等陸媒報導，大陸半導體國家隊紫光集團11日在2024（第十六屆）半導體市場年會暨新紫光集團品牌發不會上，宣布更名「新紫光集團」。新紫光集團董事長李濱表示，新紫光集團的「新」在新架構、新模式及新技術。業內人士稱，紫光集團通過換名字來主動劃分新的發展起點。

紫光集團公司名稱由「紫光集團有限公司」變更為「新紫光集團有限公司」，並已完成工商變更登記手續，取得新換發的《營業執照》。而上述工商變更事項不涉及公司控股股東及其持股變動，不會導致公司控制權發生變化，不會對公司生產經營活動產生影響。

據了解，新紫光集團將通過設立前沿技術研究院，在高性能計算系統與晶片架構、新型存儲器與存算一體化晶片等多領域布局。目前該集團稱已成立紫光智行、紫光智算、紫光閃芯、新紫光半導體等新公司，分別面向汽車電子、人工智能、存儲、先進工藝等領域。

第一財經引述業內知情人士稱，此次的更名和李濱對於集團的「新定位」，在一定程度上也能夠說明當前的紫光希望在企業外部形象、客戶觀念以及經營各個方面和過去做出區隔。

被視為大陸半導體國家隊的紫光集團此前歷經諸多紛擾，一是前董座趙偉國因涉貪污，在一審後仍官司纏身；二是因紫光集團曾帶動半導體併購潮，債務一度高達逾人民幣千億，最終在2021年7月8日被徽商銀行申請破產重整。重整一年之後，2022年7月11日，紫光集團宣布重整收官，進入全新發展階段。

截至2024年6月，重整後的新紫光集團的負債規模相比2022年1月重整前降低了67%，從接近人民幣1,400億元降低至約400億元。

業績來看，紫光股份2023年實現營收人民幣773.08億元，年增4.39%；實現淨利潤人民幣21.03億元，年減2.54%；今年第1實現營收人民幣170.06億元，年增2.89%；淨利潤人民幣4.14億元，年減5.76%。仍然受到半導體行業周期的挑戰。

半導體 國家隊 業績

延伸閱讀

蘇郁程代表中國參加劍道賽 體育署已去函協會查證

瓊斯盃女籃／中華藍、白雙雙站上頒獎台 邱啟益自評執教不及格

瓊斯盃／女籃「同工不同酬」爭議落幕 籃協加碼2000元激勵金

跆拳道／新加坡高薪網羅當教練 邱沐恩盼讓世界看見台灣

相關新聞

悄然從倫敦返陸…馬雲現身阿里巴巴總部 西裝革履受員工、粉絲簇擁

大陸網上開始熱傳，阿里巴巴創辦人馬雲遊歷英國倫敦多日後，於7月6日悄然自倫敦回到浙江杭州，還在阿里巴巴總部大廈現身。

赴台北夏季旅展！155名大陸官員、業者將抵台 陸委會1原因未規劃互動

「2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展」7月12日至15日將於世貿一館登場，陸方有155名官員及業者來台參與，...

晶片遭美制裁之際開拍！大陸首部晶片創業題材劇「赤熱」 14日上映

曾定名《縱橫芯海》，大陸首部晶片創業題材的大陸電視劇《赤熱》11日發布定檔預告，將於14日起在CCTV-8晚間7時30...

搶進ERP市場！華為拿到2,000萬大單 第一個客戶是央企

華為搶進ERP市場，日前拿下中廣核公司一筆人民幣2,000萬元訂單，這是中廣核公司的新一代ERP產品預研技術支持服務專案...

劃定新起點！陸半導體國家隊紫光集團 更名新紫光集團

綜合界面新聞、第一財經等陸媒報導，大陸半導體國家隊紫光集團11日在2024（第十六屆）半導體市場年會暨新紫光集團品牌發不...

汽車成行動充電寶！陸最大規模車網互動示範區正式商用

央視新聞報導，大陸全國最大規模的車網互動示範區「江蘇無錫車網互動示範區」10日正式商用。在示範區內，車主點擊手機小程序中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。