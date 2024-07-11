汽車成行動充電寶！陸最大規模車網互動示範區正式商用

央視新聞報導，大陸全國最大規模的車網互動示範區「江蘇無錫車網互動示範區」10日正式商用。在示範區內，車主點擊手機小程序中的放電按鈕，就可以向電網反向充電。意味未來汽車也能變成行動充電寶，車主還可賣電。

車網互動，是指通過充電樁，新能源汽車與電網進行雙向充放電。簡言之，該系統與傳統充電樁不同，車網互動充電樁不僅能夠為新能源汽車充電，還能將車輛儲存的電能反向輸送給電網。

據了解，該示範區一期工程包含59台車網互動充放電樁，單樁最大充放電功率可達60千瓦。10日上午，該園區累計有50多台不同品牌的新能源汽車對電網放電，累計放電電量超過3,100千瓦時。

大陸發改委、能源局等四部門在1月初聯合印發《關於加強新能源汽車與電網融合互動的實施意見》，其中提出，到2025年大陸車網互動技術標準體系初步建成。政策對於汽車對電網技術（V2G）提出了目標與支持。

中國能源報報導，北方工業大學汽車產業創新研究中心主任紀雪洪表示，樁企、車企、動力電池企業都需要積極參與V2G項目布局。

紀雪洪指出，車主能夠通過V2G技術向電網售電並獲得收益，車企能因V2G技術幫助用戶降低用車成本進而促進銷量，電網能在負荷過大或需要應對突發情況時，汽車動力電池也可以通過V2G技術將自身儲存的電能釋放回電網。換言之，V2G讓車主、電網、車企實現「三贏」。

不過，該技術要大規模推廣仍充滿挑戰，車夫諮詢合伙人曹廣平表示，目前V2G實際應用仍受限於車輛電池壽命和電池主要滿足車輛行程的需要，尚不能為電網進行大規模反向售電；此外，紀雪洪指出，現在許多充電樁尚不具備反向充電功能，車—樁—網之間的訊息「互聯互通」還需打通。