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大陸爆油罐車混食用油！平台突下架軌跡查詢功能 陸網譏：問題解決了

中央社／ 台北11日電
大陸媒體曝光，央企中儲糧所屬油罐車除了裝煤油，也裝過人們炒菜的食用油。事發後，貨運平台「發貨幫」昨天突然下架貨車軌跡查詢功能。圖／取自澎湃新聞
大陸媒體曝光，央企中儲糧所屬油罐車除了裝煤油，也裝過人們炒菜的食用油。事發後，貨運平台「發貨幫」昨天突然下架貨車軌跡查詢功能。圖／取自澎湃新聞

陸媒新京報近日披露中國一些油罐車裝過工業用油，未清洗油罐又再裝食用油，引發社會譁然與食安疑慮之際，貨運平台「發貨幫」昨天突然下架貨車軌跡查詢功能，大陸網友對此譏稱「問題解決了」。

綜合金融界、21世紀經濟報導，此前，發貨幫APP貨車軌跡功能等查詢工具在油罐車混裝事件中大放異彩，對於調查涉事油罐車軌跡和部分食用油流向，猶如「天眼」一般。

然而，油罐車成「毒車」一事調查結果尚未出爐，貨車軌跡查詢功能卻遭下架。

發貨幫APP昨天緊急下架了貨車軌跡查詢功能。今天APP顯示「貨車定位功能升級維護中，後台暫時無法使用及查詢，請您理解！如頁面有恢復您再使用。」

對此，發貨幫客服人員僅表示，目前查詢貨車軌跡的功能暫無法確定何時能恢復。

新京報2日獨家披露油罐車混裝醜聞後，引發社會譁然與食安疑慮，有媒體根據新京報披露的油罐車車牌號碼，在貨運平台查到大量油罐車軌跡的數據，並從中梳理出多家涉事企業。

據報導，有媒體根據平台數據調查涉事油罐車半年內的行蹤軌跡，涉事車輛之一近半年曾在廣東、陝西等地的多家食用油企業卸貨，包括武漢、咸陽金龍魚工廠；還有裝載食用油的收貨單位是河北物流集團金屬材料有限公司。其後，多家公司陸續被牽扯在內。

發貨幫2021年6月才成立，是一個聚合貨主和貨車司機的平台，以撮合交易為主。貨主可以付費查詢某一輛貨車的行車軌跡和運單情況，最長追溯期可達半年。

報導指出，由於「問題油罐車」事件發酵，9日該功能被大量訪問，發貨幫緊急限制查詢需求，對數據來源、數據用途以及授權做出要求，10日乾脆下架貨車軌跡查詢功能。

貨車的貨運軌跡是否應該公開，報導引述一名物流行業專家表示，數據本身是保密的，但是面向貨主應該允許付費獲取，畢竟貨主有權瞭解貨物行跡，隨時掌握貨物狀態。

針對油罐車混裝，中國國務院食品安全委員會辦公室9日宣布，與相關部門成立聯合調查組，將依法嚴懲並及時公布調查處置結果。

發貨幫突然下架貨車軌跡查詢功能的消息傳出後，大陸網友今天下午在微博紛紛發文嘲諷。許多人譏稱「問題解決了」；形容此舉「深具中國特色」、「軌跡都沒有了，一切都沒發生過似的」、「既得利益集團開始反撲」。

食安 食用油

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