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悄然從倫敦返陸…馬雲現身阿里巴巴總部 西裝革履受員工、粉絲簇擁

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
阿里巴巴創辦人馬雲遊歷英國倫敦多日後，傳出已於7月6日悄然自倫敦回到浙江杭州，還在阿里巴巴總部大廈現身。（圖／取自微博）
阿里巴巴創辦人馬雲遊歷英國倫敦多日後，傳出已於7月6日悄然自倫敦回到浙江杭州，還在阿里巴巴總部大廈現身。（圖／取自微博）

大陸網上開始熱傳，阿里巴巴創辦人馬雲遊歷英國倫敦多日後，於7月6日悄然自倫敦回到浙江杭州，還在阿里巴巴總部大廈現身。

綜合香港《星島日報》和東方財富網報導，大陸網路7月10日傳出馬雲已於7月6日回到浙江杭州、在阿里巴巴總部大廈現身的圖片和影片。

影片中的馬雲西裝革履，受到眾多員工和粉絲歡迎，精神抖擻的馬雲也臉帶笑容地與群眾打招呼。還有部分圖片顯示馬雲身穿藍色T恤，在不同地方與群眾互動。

馬雲現身阿里巴巴總部的消息登上微博熱搜榜，並引起阿里巴巴集團近期可能有所動作的猜測。馬雲2020年底從公眾視野消失後，接連被發現在日本、西班牙、泰國等多國現身。

上一次馬雲現身阿里巴巴總部是今年3月27日。馬雲現身隔天，阿里巴巴集團啟動組織改革一拆六，設立阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數位商業、大文娛等六大業務集團，重新定義和構造阿里巴巴集團與各業務的治理關係。

阿里巴巴創辦人馬雲回到阿里總部。西裝革履，照片顯示馬雲所到之處均引起員工和民眾圍觀及拍照，馬雲滿臉笑容和大家打招呼。（圖／取自財經派影片）
阿里巴巴創辦人馬雲回到阿里總部。西裝革履，照片顯示馬雲所到之處均引起員工和民眾圍觀及拍照，馬雲滿臉笑容和大家打招呼。（圖／取自財經派影片）

倫敦 阿里巴巴集團 馬雲

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