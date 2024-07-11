赴台北夏季旅展！155名大陸官員、業者將抵台 陸委會1原因未規劃互動

「2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展」7月12日至15日將於世貿一館登場，陸方有155名官員及業者來台參與，文旅系統官員共有29人來台。陸委會表示，由於這次大陸是屬於地方層級有關旅行或觀光部分的官員，陸委會並沒有規劃要跟他們有特別的互動。

大陸官員中，包含安徽、浙江和海南三省，安徽是這次旅展的主賓省，層級最高為安徽省文旅廳副廳長王靖，是疫後最大規模的大陸官員集體訪台。陸委會表示，部分官員因較慢提出申請，未能拿到准許。

陸委會副主委梁文傑表示，這次台北夏季旅展，全名是台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展，並不完全只是在兩岸，還有很多其他國家的旅行社等等來參展。該活動從三、四月份就開始籌辦，對陸委會來說，此類參展、商務活動、交流等等，基本上都歡迎，「站在兩岸交流的立場還是歡迎，他們來台灣也會去看一些台灣景點。」

此舉是否有助於未來大陸團客赴台，梁文傑表示，對未來陸客觀光團來台灣可能也會有些幫助，而陸委會目標不變，就是兩岸之間要對等、健康、有序展開交流活動，所以對這次夏季旅展樂見其成。

相較旅展開放大陸官員和旅行社來台，近期提升陸港澳旅遊警示燈為「橙色」，台人赴陸港澳還會有哪些旅遊建議，梁文傑指出，「我們所做的是盡到政府職責告知風險，國人去大陸還是讓國人自己決定，風險如何大家要自行評估，兩者並不衝突。」

梁文傑也表示，將旅遊燈號提升到橙色燈號是為了警示國人，告訴大家風險的存在，作為政府的職責必須在察覺到一個地方有風險的時候，就必須坦白告知，「譬如說如果一個地方發生戰亂，或是一個地方發生重大疾病，政府單位知道之後就必須要告知國人。」

日前，福州市旅遊協會組成的福州赴馬祖旅遊考察踩線團結束三天兩夜行程，陸委會是否會有進一步舉措？陸委會回應，對於大陸遊客要到金門跟馬祖，是採取很開放的態度。馬祖踩線團之後，如果陸客想要來，不管是團客還是自由行，疫情之前金門跟馬祖跟大陸的旅遊交流非常頻繁，接下來就是照疫情之前的方式來進行申請和處理。梁文傑表示，「我們也非常希望踩線團之後，接下來陸方可以陸續開放旅行社、團客、或者是自由行到金門馬祖，但是目前我們還沒收到這樣的申請。」