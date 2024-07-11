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電動汽車優勢「非來自補貼」 陸商務部向歐盟喊話：正視「事實」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸商務部新任發言人何咏前11日表示，中歐正就電動汽車反補貼進行磋商，冀歐盟正視中國電動汽車優勢並非來自補貼，呼籲歐盟正視「事實」，作出合理且客觀的決定。圖／擷自中國網直播
大陸商務部新任發言人何咏前11日表示，中歐正就電動汽車反補貼進行磋商，冀歐盟正視中國電動汽車優勢並非來自補貼，呼籲歐盟正視「事實」，作出合理且客觀的決定。圖／擷自中國網直播

針對近日有外媒報導，指歐盟對中國電動汽車的反補貼調查報告，是對中國車企接受中國政府補貼，從而給歐洲車企造成不公平價格優勢的事實作出認定，大陸商務部11日表示，中歐正就電動汽車反補貼進行磋商，事實和規則是磋商的兩大支柱，冀歐盟正視中國電動汽車優勢並非來自補貼，呼籲歐盟正視「事實」，作出合理且客觀的決定。

大陸商務部周四下午舉行7月第2次例行記者會，首次亮相的新任發言人何咏前表示，中歐正就電動汽車反補貼進行磋商。事實和規則是磋商的兩大支柱。事實是指雙方認可的客觀事實，而不是單方認定的所謂「事實」。

何咏前進一步指，希望歐方正視中國電動汽車競爭優勢並非來自於補貼，正視中歐汽車產業合作有利於共同發展的事實，正視歐盟業界反對貿易保護主義措施的事實，真正作出基於事實和規則、合理而且客觀的決定。

另，商務部回應國內白蘭地產業申請對原產歐盟的進口白蘭地發起反傾銷調查，何咏前說，今年1月5日，商務部應國內白蘭地產業申請，對原產於歐盟的進口相關白蘭地發起反傾銷調查。目前，調查工作正在依法進行中。

何咏前指出，據中國國內法律規定，調查機關可以採用聽證會的方式向利害關係方了解情況、進行調查。本次聽證會是應歐盟企業和相關協會申請召開的，目的是給予各利害關係方陳述意見和提供論據的機會。

何咏前續指，本月18日中國將召開反傾銷案聽證會。根據中國《反傾銷條例》規定，在立案60天後，調查機關即有權作出初裁決定。商務部將在依法保障各方權利的基礎上繼續深入開展調查，並根據調查結果依法依規作出裁決。

此外，據大陸商務部發言人何亞東介紹，何咏前是商務部自貿區港司副司長兼任新聞發言人，長期從事對外開放和區域發展相關工作，具有豐富商務工作經驗和良好溝通能力。

據百度百科資料顯示，何咏前歷任中華人民共和國商務部台港澳司港澳處處長，援疆擔任烏魯木齊市經濟開發區（頭屯河區）常委、副區長（副主任），商務部自貿區港建設協調司副司長等職務。

大陸商務部 歐盟 白蘭地 電動汽車

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