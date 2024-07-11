終於找到人選！中國銀聯新總裁 大陸央行江蘇分行副行長郭大勇接任

大陸中國銀聯公司總裁空缺一段時間後終於有接任人選，媒體報導原任大陸央行江蘇省分行副行長郭大勇已經接掌銀聯總裁之職。

綜合澎湃新聞、界面新聞11日報導，原中國人民銀行（大陸央行）江蘇省分行黨委委員、副行長郭大勇出任中國銀聯總裁。在郭大勇接任前，中國銀聯的上一任總裁為蔡劍波，2020年9月，當時57歲的蔡劍波由銀聯常務副總裁升任總裁，今年1月則傳出蔡劍波因年滿60歲將退休。

報導指，這是年內中國銀聯又一次高管變動。今年1月，原網聯清算有限公司黨委書記、董事長、總裁董俊峰調任中國銀聯，出任黨委書記；邵伏軍為中國銀聯董事長。

據FX168財經網指出，郭大勇現年49歲，此前先後在人民銀行總行辦公廳、金融穩定局銀行處和綜合處任職，2017年轉任人行江蘇分行擔任副行長至今。

大陸央行旗下《中國金融》雜誌不久前專訪郭大勇，他強調數位普惠金融領域標準規範亟須健全。大陸金融領域的資料要素標準和規範尚不完備，資料的過度採集和個人隱私侵權現象時有發生，明晰數位普惠金融業務邏輯框架，完善金融機構數位要素標準規範刻不容緩。

根據中國銀聯官網，中國銀聯成立於2002年3月，經大陸國務院同意，中國人民銀行批准，在合併18家銀行卡資訊交換中心的基礎上，由中國印鈔造幣總公司、中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行和交通銀行等85家機構共同出資成立中國銀聯股份有限公司，總部設在上海。

中國銀聯是中國大陸第一家獲得銀行卡清算業務許可證的機構，截至2022年，銀聯受理網路已延伸至全球181個國家和地區，境內外成員機構超過2500家。