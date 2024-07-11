「新能源一哥」表現亮眼！大陸車企上半年銷量 比亞迪緊追上汽集團

中國車企相繼公布上半年銷量，「新能源一哥」比亞迪表現亮眼，排名上升至第2，僅次於上汽集團，較去年同期成長28.46%。比亞迪純電動車銷量72.62萬輛，在全球電動車銷量排行也緊追特斯拉。

綜合新京報等陸媒報導，今年上半年，上海汽車集團（上汽集團）銷量達182.7萬輛，繼續保持第1，但較去年下滑11.81%；比亞迪以161.3萬輛居次，與上汽差距縮小至21萬輛，較去年同期成長28.46%。

比亞迪2024年的銷售目標是「在2023年的基礎上，保持20%以上的增長」，大約是362.4萬台，上半年已完成目標銷售量的44.5%。

吉利汽車表現也相當亮眼，上半年累計銷量為95.57萬輛，再創新高，其中，新能源汽車銷量為32.02萬輛，較去年同期成長117%；對比吉利190萬輛的年銷量目標，目標進度已完成50.3%。基於超前的完成度，吉利汽車將原定全年銷量目標上調約5%，從190萬輛提升至200萬輛。

廣汽集團與日系車的合資品牌則面臨產銷雙降的壓力，其中兩大合資品牌廣汽豐田與廣汽本田，較去年同期降幅分別達25.8%和28.28%。新能源品牌廣汽埃安上半年銷量更是斷崖式下降39.65%。縮減產能與裁員已成常態。

新勢力品牌「蔚小理」則出現分化。蔚來汽車上半年交付8.7萬輛；小鵬汽車交付5.2萬輛，處於落後；理想汽車銷售18.8萬輛，表現最好。另外今年才加入戰局的小米汽車上半年累積交付2.5萬輛，年度目標完成率約26%。

全球純電動車銷量排行上，特斯拉仍是第1，上半年交付83.77萬輛，但較去年同期下滑6.6%；比亞迪純電動車銷量72.62萬輛，緊追其後。

中國汽車工業協會昨日發布統計數據，截至今年6月底，中國新能源汽車累計產銷量超過了3000萬輛；中國品牌客車市占率超過60%。但新能源汽車出口連續兩個月下滑，其中，純電動車（BEV）上半年出口47.8萬輛，年減2.3%，首度出現衰退。