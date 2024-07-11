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傳部署千輛無人計程車？武漢司機怒滿街接單 當局駁部署謠言

中央社／ 台北11日電

中國積極推廣無人駕駛計程車，包括武漢在內20個城市列入試點，網路流傳武漢部署千輛無人計程車，引發司機怒不應「滿大街接單」；對此武漢當局回應是謠言，目前部署逾400輛。

陸媒大眾新聞10日報導，據工信部網站公布的關於智慧網聯汽車「車路雲一體化」應用試點城市名單，全中國已有包括北京、上海、重慶、濟南、武漢、廣州、深圳、成都等20個城市（聯合體）列入應用試點城市。

其中武漢無人駕駛商業化走在前頭，自2022年投放第一批無人駕駛出租車起，武漢率先發布自動駕駛商業化示範運營政策，助推「無人車」、「無人駕駛」成為這座城市的新名片。

但近期關於「無人駕駛」的新聞屢掀熱議，包括7日，武漢一路口發生交通事故，百度旗下「蘿蔔快跑」的無人駕駛計程車左轉時，撞上了一位騎電動車的路人。這起事件再次引發了公眾對無人駕駛技術應用的激烈討論。

再早之前，一則6月20日發文的網路截圖顯示，武漢巡遊計程車公司稱，由於「網約車」（網路叫車）盛行，巡遊計程車司機難以養家糊口，從而被迫退出。且無人駕駛計程車稱其是試營運，不應「滿大街接單」，控訴無人駕駛車，搶奪底層人飯碗，「巡遊計程車被逼到死亡邊緣」。

無人駕駛是否搶了計程車、「網約車」司機，以及是否會取代司機甚至是外送人員的的飯碗成為中國網路討論議題。

對此武漢市交通運輸局相關負責人表示，武漢市計程車行業比較穩定，「網上謠言比較多」。「蘿蔔快跑」在武漢投放400多輛無人駕駛汽車，不是網傳的1000輛。

陸媒快科技另引述，現在談無人駕駛網約車搶人類「網約車」生意還太早，因為簡單核算成本後就清楚了。

以「蘿蔔快跑」應用程式顯示，在武漢經開區，5公里左右的訂單補貼後約5元。以日均12單計算，一輛無人車的單日流水約60元，而武漢水平穩定的全職「網約車」司機月收入普遍略高於當地人民幣9177元（約新台幣4萬元）的月均工資，（若30天無休接單，司機日收入約305元），兩者收入目前差距大。

另無人駕駛計程車車資低以及不休息雖有接單優勢，但車輛成本目前較高，獲利挑戰也大。

武漢 網路 計程車司機

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