中國油罐車混裝 專家：應該建立專車專用規定

中國媒體揭露油罐車混裝問題，裝過工業用油的油罐，又再裝食用油，掀起食安疑慮。專家表示，食用油是日常民生用品，必須接受嚴格監管，需要建立專車專用、專罐專用標準。

新京報調查報導指出，有油罐車在未清洗油罐情況下，從三河匯福糧油集團有限公司廠區滿載一級豆油駛出，這輛車剛從寧夏將煤油運輸到秦皇島。食品類液體和化工液體運輸混用不清洗，這被業界稱為公開的秘密。

國浩律師（上海）事務所合夥人、律師劉豔燕在第一財經報導中表示，這起事件被揭露後，愈來愈多聲音要求盡快推出關於食用油運輸專車專用、專罐專用等強制性規定；目前未對於食用油運輸業建立專車專用、專罐專用等強制性標準。

劉豔燕指出，強制性的食品安全國家標準是企業合規管理和政府監督管理的重要規範依據。

劉豔燕認為，刑法對於食品安全違法事件採取從嚴監管態度，不過問題在於地方查核能力可否跟上，這有待改善；在食品安全違法事件上，另也建議必須完善召回機制還有懲罰性賠償制度。

中國社會科學院農村發展研究所研究員李國祥在第一財經報導中指出，在食用油運輸過程中，食用油倉儲企業、食用油生產廠家、運輸企業等都有責任確保運輸安全；就算運輸公司不是食用油生產廠家找來的，食用油生產廠家也要做好供應鏈監管。

李國祥指出，「食品安全法」規範了屬地責任，這起被曝光的事件倘若屬實，這反映出地方政府在食品安全風險監測體系、檢驗制度上的不完善，還有追溯工作效率低落等問題。

每日經濟新聞9日報導採訪業界人士指出，社會討論焦點都放在油罐「有沒有清洗」，但這不是有沒有清洗的問題，而是根本不應該混裝的問題，裝過工業用油的油罐，清洗過後也不能裝食用油。

中國國務院食品安全委員會辦公室（食安辦）日前宣布召開跨部門專題會議，成立聯合調查組徹查食用油罐車運輸環節有關問題。對於違法企業和相關責任人，將依法嚴懲、絕不姑息；將展開食用油風險隱患專項檢查。