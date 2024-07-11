中國快時尚盛行 衣物回收率低永續時尚推廣難

中國快時尚產業發達，電商巨頭Shein和Temu的廉價衣物熱銷全球，卻也帶來環保問題。快時尚衣物大多使用不可回收利用的合成材料製成，加上政策限制與人民心態，專家認為永續時尚要在中國推廣不容易。

美國之音今日報導，中國是世界上最大的紡織品生產國和消費國，根據政府統計數據，中國每年丟棄的衣物超過2600萬噸，大部分衣物最終被當作垃圾。

致力於推動循環經濟的非營利組織艾倫‧麥克阿瑟基金會（Ellen MacArthur Foundation）表示，全球只有12%的廢棄物被回收利用。被回收再利用製成新衣服的廢棄衣物僅有1%，大多數被用作隔熱材料或床墊填充物等低價值物品。

而中國的服裝行業以快時尚為主，但這些廉價的快時尚衣物都是由不可回收的合成材料製成，而不是棉花。合成材料由可能導致氣候變遷及空氣和水污染的石化產品製成，占中國國內服裝銷售額的70%。根據中國官方數據，中國只有約20%的紡織品被回收利用，而且幾乎全是棉花。

電商巨頭Shein和Temu使中國成為世界上最大的廉價快時尚生產國之一，產品銷往超過150個國家。

報導指出，獨立時尚監督機構Remake今年發布的一份報告評估了各大服裝公司的環境、人權和公平實踐。該組織以滿分150分作為評分標準，在中國有6000家服裝工廠的Shein，僅有6分，而Temu的得分為0。

此外，中國的政策禁止使用從舊衣服中回收的棉花來製作新衣服。該規定最初旨在取締那些回收骯臟或受污染材料的不法中國企業。這意味著中國使用舊衣服生產的繩狀棉紗只能用於出口，主要銷往歐洲。

報導還指出中國消費者不願購買二手物品的心態，中國最大棉花回收工廠溫州天成紡織公司銷售總監唐國文（Kowen Tang，音譯）指出，中國人認為買二手貨很丟臉。

在中國也有些年輕人永續觀念抬頭，創立二手或環保材質製作的服裝品牌。然而光顧永續店家的大學生楊寶（Bao Yang，音譯）表示，「我這個年紀的人更沈迷於快時尚，或者根本不考慮服裝的永續性」。這些再生衣物價格比快時尚品牌高出許多。

報導指出，德拉瓦大學時尚與服飾研究教授盧盛（Sheng Lu）表示，「研究反覆表明，消費者不願意為用再生材料製成的服裝支付更高的價格，相反，他們希望價格更低，因為他們認為這些衣服是用二手材料製成的」。

由於購買、分類和加工二手服裝的成本較高，盧盛認為永續時尚無法在中國取得大規模成功，因為中國服裝的生產成本非常低，公司也沒有經濟激勵。他認為，要實現改變，需要像中國政府推動電動車行業發展那樣的明確目標。他說，若政府能看到經濟潛力，就可能引發政策轉變，推動永續時尚新投資。