中共三中全會 分析：人工智慧發展將占重要位置

中共20屆三中全會即將登場，分析說，根據中國國務院總理李強近期與專家、企業家座談會的側重點可預期，除了財稅改革，人工智慧發展也將在三中全會占有重要位置。

據新華社，李強9日下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。

中國時政財經領域自媒體人微信公眾號「政事堂」10日發表文章說，今年以來李強共召開3次經濟座談會，分別是1月23日、4月8日和7月9日；一般來說，座談會的任務都是為了接下來的大會釋放政策走向，例如1月座談會是為了3月的全國「兩會」政府工作報告，本次7月座談會則是為了三中全會。

文章表示，由於李強今年已召開了3次座談會，對比各次會議可嗅出當局的判斷與決策，包括國務院對經濟形勢的判斷越來越謹慎、吸納就業的傳統行業受到越來越多重視以及匯率將是近期金融工作的重心。

此外，文章說，李強最關心的領域一直聚焦人工智慧（ AI），1月第一個發言的企業家是百度董事長李彥宏，人工智慧領域，側重無人駕駛；4月第一個發言的是上海傅利葉智能科技董事長顧捷，人工智慧領域，側重通用人形機器人；7月，第一個發言的是梅卡曼德（北京）機器人科技有限公司執行長邵天蘭，人工智慧領域，側重工業機器人。

文章指出，隨著9日座談會的召開，系列無人駕駛的商業新聞集中出現，因此預計人工智慧在三中全會的位置將非常重要。

人工智慧之外，文章說，財稅改革將是三中全會的重點工作，「今年3次座談會，首個發言的專家，都是財稅體系的專家」。

其中1月座談會首先發言的是中央財經大學校長馬海濤，財稅體系專家；4月第一個發言的是中國社科院國際政治經濟學院院長張宇燕，經濟制度（含財稅）專家；7月第一個發言的是中國社科院財政稅收研究中心主任楊志勇，財稅體系專家。

文章分析，與3場座談會第一個發言的企業家都是談人工智慧類似，3場座談會首先發言的經濟專家都選擇了財稅領域，代表財稅系統改革將在三中全會後迅速啟動。