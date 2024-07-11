中國CPI數據低迷 需求偏弱低物價短期難扭轉

中國消費者物價指數（CPI）年增率連續5個月維持微幅正成長，顯示需求偏弱。專家認為，在整體消費需求不旺情況下，推估7月CPI年增率也維持在低水準，這個局勢短期難扭轉。

中國國家統計局昨天發布最新統計數據指出，6月CPI年增率0.2%，這是自2月由負轉正以來，連續5個月維持微幅正成長；6月CPI年增率較5月下滑0.1個百分點。2至5月CPI年增率分別為0.7%、0.1%、0.3%、0.3%。

界面新聞引述分析師意見表示，食品價格降幅擴大是6月CPI年增率回跌主要原因，豬肉價格年增率、月增率漲幅走高；不過蔬菜價格季節性下滑，拖累整體食品價格。能源價格漲幅收斂，汽車價格跌幅擴大，這也導致非食品價格上漲乏力。

光大銀行金融市場部研究員周茂華表示，目前國內需求偏弱，企業積極降價促銷，蔬果等日常消費品季節性供給增加，加上6月能源價格回跌影響，部分抵消了豬肉價格等方面上漲影響。

周茂華認為，目前國內低物價環境為政策營造了寬鬆條件，從穩定市場流動性、優化銀行負債、配合積極財政政策及兼顧內外平衡方面來看，今年下半年人民銀行（央行）仍有可能推出降準、結構性工具等。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，6月中下旬以來，豬肉價格趨於穩定，7月豬肉價格年增率難以進一步地擴大。暑假期間，服務價格月增率會有明顯上漲，不過去年同期基期偏高，恐將抑制年增率漲幅。

王青認為，在整體消費需求不旺的背景下，7月CPI年增率將繼續在較低水準運行。

中國國家統計局最新統計數據顯示，6月生產者物價指數（PPI）年減率0.8%，降幅較5月收斂0.6個百分點，自2022年10月起，PPI已連續21個月負成長。

王青剖析，今年以來原油、銅、鋁等國際大宗商品價格上漲明顯，對於國內PPI的拉動效果有限，背後原因是國內房地產業持續調整中，導致國內定價的鋼鐵、水泥、煤炭等基礎原材料價格持續下滑，抵消了國際大宗商品價格上漲的影響。