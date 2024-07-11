向歐盟提案加速電動車轉型 匈經長：不支持對中徵收反補貼稅

據《央視新聞》，當地時間7月10日，匈牙利國家經濟部長納吉．馬頓在布達佩斯舉行記者會宣布，匈牙利向歐盟競爭力委員會提交了一份提案，包含一攬子措施，以加速歐盟向電動車轉型。

報導稱，對於向中國電動車徵收臨時反補貼關稅，納吉．馬頓表示，匈牙利政府不支持歐盟的保護主義和市場限制措施，這項舉措意味著會導致貿易戰，不會對任何一方有好處。

納吉．馬頓強調，目前歐盟需要能夠協調各成員國間不同電動車戰略的措施。他還建議每50公里建立一個充電站，在80%的加油站提供充電裝置，並為每個購買電動車的歐盟公民提供4,500歐元的購車補助。

他表示，歐盟需要減輕監管壓力以提高競爭力，並且在綠色轉型過程中必須優先考慮技術中立程序和循環經濟。此外，電動轉型是歐洲工業競爭力的核心，匈牙利將向歐盟提議制定電動車法。