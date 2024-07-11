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陸CPI漲幅減 通縮陰霾未散

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸國家統計局昨公布六月居民消費價格（CPI）年增百分之○點二，較上月回落○點一，低於機構平均預期，專家分析認為與食品、汽車價格跌幅擴大有關。這已是大陸CPI連續五個月在零附近徘徊，顯示通貨緊縮壓力仍在，持續不利經濟復甦。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，六月消費市場供應總體充足；扣除食品和能源價格的核心CPI年增百分之○點六，漲幅與上月相同，持續保持溫和上漲。

雖然CPI年比持續正成長，但漲幅低於市場預期，且表現較五月CPI年增百分之○點三還弱。

證券時報報導，光大證券研究所宏觀分析師劉星辰認為，拖累CPI表現主要有兩方面原因：一是食品價格拖累加大；二是受「六一八」促銷影響，企業延續以價換量操作，汽車、家電等耐用品價格繼續下跌，使得非食品價格上漲乏力。

六月豬肉價格年比增長百分之十八點一，漲幅比上月擴大十三點五個百分點。劉星辰指出，儘管豬肉價格大幅上漲，但鮮菜、鮮果、牛羊肉價格普遍下跌，主要受市場供應充足影響，抵銷豬價上漲影響。

中國民生銀行研究院研報指出，六月CPI呈現豬肉價格支撐下整體需求偏弱的特徵，若去除豬肉，經測算剩餘部分CPI的年漲幅或小幅低於零，核心CPI回升趨勢亦不明顯，居民核心需求回升仍需要時間修復。

針對下階段CPI走勢，官方稱將繼續呈現溫和回升態勢，但根據第一財經報導，東方金誠首席宏觀分析師王青認為，在整體消費需求「不旺」的背景下，七月CPI將持續在「較低水準」運作。

CPI 豬肉

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