陸反制歐盟 啟動貿易壁壘調查

在歐盟對大陸企業進行查核，及對大陸電動車加徵臨時反補貼關稅後，大陸持續祭出反制。大陸商務部昨宣布，針對歐盟依據「外國補貼條例」對中方企業採取的作為，進行貿易投資壁壘調查，涉及鐵路車輛、太陽能、風電、安檢設備等產品；調查應在明年一月十日前結束，特殊情況下可延長三個月。外界認為，此舉可能引發大陸和歐盟新一輪貿易戰。

今年四月，歐盟首次根據「外國補貼條例」對大陸監控設備製造商同方威視在歐辦公室展開查核，引起中方強烈不滿，中方當時敦促歐方立即停止有關行動，為各國企業在歐投資經營提供開放、公平、公正、非歧視性的環境。但歐盟仍接連對大陸風電、太陽能與鐵路相關產業展開調查。此外，歐盟自今年七月五日起，正式對大陸進口的電動車加徵臨時反補貼關稅，最高稅率達到百分之卅七點六。

大陸商務部昨公告稱，接獲中國機電產品進出口商會遞交申請，請求就歐盟依據「外國補貼條例」及其實施細則，對大陸企業調查中採取的相關做法進行調查。商務部稱，經審查，決定自十日起就歐盟「外國補貼條例」調查中採取的相關做法，進行貿易投資壁壘調查。公告稱此次調查主要涉及鐵路車輛、太陽能、風電、安檢設備等產品。調查應在二○二五年一月十日前結束，特殊情況下可延長至當年四月十日。

就中歐經貿爭端，大陸已連續祭出反制，六月中旬宣布對歐盟豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查，以及在歐盟加徵臨時反補貼稅同日公告，將於本月十八日針對歐盟進口的白蘭地召開反傾銷聽證會等。不過，據路透報導，歐盟執委會也傳出徵求半導體企業對大陸晶片產能的看法，可能制定應對措施，防止大陸晶片湧入歐洲市場。

針對近期中歐貿易爭端，大陸商務部稱，中方已展現最大誠意，希望歐方和中方相向而行，盡快達成雙方均可接受的解決方案，並稱對任何濫用規則、打壓的行徑，將採取一切措施維護權益。