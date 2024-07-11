台州製冷設備 出口火熱

入夏以來，全球多地遭遇高溫「烤」驗。近來，浙江台州企業抓住「清涼經濟」商機，冰箱、冷櫃等製冷設備出口持續增長。

中新社報導，連日來，浙江星星冷鏈集成股份有限公司（下稱星星冷鏈）台州生產基地生產線滿負荷運轉，最快每10秒就有一台冰箱或冷櫃下線（指產品完成生產線組裝製造）。

今年5月以來，該企業主打的冰淇淋冷櫃每月出口1萬台，小型冰箱每月出口4萬至5萬台。

「我們主要生產家用、商用的冷藏和冷凍櫃等，產品出口全球100多個國家和地區。今年上半年，企業出口額達9億元（人民幣，下同），同比增長15%。」星星冷鏈外貿部部長鄒雨華說。

統計顯示，今年1月至6月，台州28家冰櫃、冰箱領域的外貿企業出口額共計10多億元，同比增長11.21%。