中越跨境旅遊 上半年續增溫

廣西出入境邊防檢查總站副總站長陳強9日介紹，今年上半年，中越邊境跨境旅遊持續升溫，東興、友誼關口岸旅遊團人數增幅明顯，達30.5萬人次，同比增長13.8%。

中新社報導，當天，廣西官方記者會介紹2024年上半年廣西出入境邊防檢查總站作情況。陳強表示，從廣西口岸出入境情況來看，大陸居民出境141.3萬人次，同比增長97.3%，東協國家仍是中國大陸居民主要出行目的地，排在前五位的分別是越南、泰國、新加坡、馬來西亞、寮國。入境外國人99.3萬人次，同比增長98.3%。

今年3月以來，中國大陸和泰國互免簽證協定正式生效、中國大陸對瑞士等國試行免簽政策。廣西空港口岸國際航班數量大幅增加，南寧、桂林口岸今年上半年國際航班量同比增長75%，共查驗出入境人員37.5萬人次，同比增長175.7%。

數據顯示，今年上半年，廣西口岸共查驗出入境人員681.1萬人次，同比增長143.1%。此外，今年五一、端午假期期間，廣西邊檢機關共計保障中外人員出入境27.5萬人次，較2023年同期增長40%。

目前，廣西出入境邊防檢查總站加強與越南邊防部門通聯協作，合力確保口岸安全暢通，共開通綠色通道90餘次，緊急救助旅客130餘名，為50餘萬噸生鮮農產品提供快速通關服務。

今年5月，大陸國家移民管理局首次將北海郵輪口岸納入郵輪旅遊團入境免簽範圍，並適用54國過境免簽政策。北海郵輪航線正式運營後，成為廣西文旅經濟發展新的增長點。

陳強表示，廣西出入境邊防檢查總站將優化通關流程，推動北海郵輪口岸與桂林72小時過境免簽政策聯動實施，拓寬旅客活動範圍。