蘭洽會 台商尋香找商機

「這是玫瑰味道的，很清新；這款精油添加了檸檬香，你試試；還有這款薄荷精油，可以閉眼嗅吸…」在第30屆中國蘭州投資貿易洽談會（蘭洽會）商品貿易展上，53歲的台灣客商何玲玲有點忙，她一邊向過往的展商和行人介紹其各種款式的植物精油，一邊穿梭在其他展位「尋香」，覓合作夥伴。

中新社報導，本屆蘭洽會以「共享機遇，共謀發展，共創繁榮」為主題，吸引了來自泰國、俄羅斯、巴基斯坦等30多個國家和地區的2000多家企業參展。

其中，設有專門的台灣產品展區，共20多家台灣企業參展，展品涵蓋了枇杷乾等養生保健品及高粱酒、茶具等多種產品。何玲玲是此次參展台商的召集人，現為台灣高雄市聯合貿易促進會理事長。

自2007年，何玲玲開始往來兩岸，組織台灣企業赴大陸參展交流，參加上海、福建、四川、黑龍江、內蒙古等地的大型展會。近20年時間，何玲玲見證了台灣企業從「不願意來」到「爭著來」的變化。

「起初大家對大陸市場不瞭解，比較猶豫。」回憶起早期邀請台商參展的情形，何玲玲說，如今，他們對大陸各類展會都是提前報名，一位難求。

2021年，在台灣從事職業技能教育培訓的何玲玲，開始轉入對植物芳療精油的研發與製造，自創台灣芳療品牌「御香氛」，並通過網路開展線上教學，現有來自台灣、上海、福建、甘肅等地的30多名學員。

為了調出清新自然又與眾不同的香味，何玲玲開啟了尋香之旅。今年蘭洽會上，何玲玲看中了甘肅本土護膚品牌「摩娑玉容」，其產品材料添加了當歸、黃芪、玫瑰、百合等中藥材，這與她所追求的天然綠色和康養理念不謀而合。雙方正在進一步洽談中。