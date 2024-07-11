美日光纖預製棒反傾銷稅 大陸續徵

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸商務部發布通知，根據「反傾銷條例」第50條的規定，自2024年7月11日起，對原產於日本美國的進口光纖預製棒繼續徵收反傾銷稅，實施期限為五年。

光纖預製棒是具有特定折射率剖面並用於製造光導纖維的石英玻璃棒，主要用於製造光導纖維，製造出來的光導纖維用於各類光纜結構進行光信號傳輸。

據公告，對日株式會社藤倉及信越化學工業株式會社徵收反傾銷稅稅率分別為14.4%及17%；對住友電氣工業株式會社及古河電氣工業株式會社各徵收反傾銷稅稅率為31.2%；對美國康寧公司、美國OFS-費特公司，各徵收反傾銷稅稅率分別為41.7%及17.4%。

2018年7月10日，商務部發布2018年第57號公告，決定自2018年7月11日起，對原產於日本和美國的進口光纖預製棒繼續徵收反傾銷稅，實施期限為五年。

公告指出，2015年8月19日，商務部發布2015年第25號公告，決定對原產於日本和美國的進口光纖預製棒徵收反傾銷稅，實施期限為兩年。其中日本公司稅率為8.0％到9.1%，美國公司稅率為17.4％到41.7％。

2018年7月10日，商務部發佈2018年第57號公告，決定自2018年7月11日起，對原產於日本和美國的進口光纖預製棒繼續徵收反傾銷稅，實施期限為五年。

2020年9月25日，商務部發布2020年第39號公告，將日本公司的反傾銷稅率調整為14.4%到31.2%。

2023年7月10日，應中國光纖預製棒產業申請，商務部發布2023年第24號公告，決定自2023年7月11日起，對原產於日本和美國的進口光纖預製棒所適用的反傾銷措施進行期終複審調查。

反傾銷 日本 美國

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