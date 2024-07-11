聽新聞
test
0:00 / 0:00

中歐恐掀新一輪貿易戰 涉及火車頭、太陽光電等產品

經濟日報／ 記者黃國樑／綜合報導
陸商務部公告對歐盟對中企的反補貼調查是否涉及貿易投資障礙進行為期半年的調查。圖為中國「青豫特高壓外送基地」風電場。 中新社
陸商務部公告對歐盟對中企的反補貼調查是否涉及貿易投資障礙進行為期半年的調查。圖為中國「青豫特高壓外送基地」風電場。 中新社

大陸商務部公告，將就歐盟依據《外國補貼條例》及實施細則，對中國企業調查中採取的相關做法，進行貿易投資壁壘調查，涉及的產品包括火車頭、太陽光電、風電、安檢設備等。外界認為，此舉恐引發中歐新一輪貿易戰。

調查為期半年，將在2025年1月10日前結束，但特殊情況下可延長至2025年4月10日。

歐盟在4月9日宣布將調查輸往歐洲的中國大陸風力發電機供應商獲得補貼的情況，此前，歐盟委員會已啟動另兩項調查，一是調查中國競標者在羅馬尼亞太陽能園區的公開招標中是否過度受益於補貼，另一是中國火車製造商中車青島四方機車公司參與保加利亞價值約6.65億美元的招標項目。

這次大陸商務部公告進行貿易投資障礙涉及的產品項目，顯然是針對歐盟4月宣布的風電反補貼調查，以及更早前的太陽能與鐵路火車頭調查而啟動針鋒相對的反制措施。

大陸商務部稱，根據《對外貿易壁壘調查規則》的規定，商務部可以採用問卷、聽證會、實地調查等方式向利害關係人了解狀況，進行調查。利害關係人認為其提供的資料外洩後將產生嚴重不利影響的，可以向商務部申請依照保密資料處理，並說明理由。如利害關係人提交的資訊未說明需要保密，商務部將視該資訊為公開資訊。

大陸商務部 歐盟 火車

延伸閱讀

避歐盟重稅 比亞迪砸10億美元土耳其設廠

造訪俄中惹火歐盟 匈牙利奧班想當極右派共主

歐盟不滿喬治亞通過爭議法案 凍結逾10億軍援

中歐緊張之際…德國海上風場擬首度使用陸製風力發電機組

相關新聞

救股市！大陸證監會下限空令 今起暫停借券

大陸官方打擊股市空頭再出招，大陸證監會昨（10）日宣布，從11日起暫停轉融券（借券）業務。

陸CPI微增…通縮風險未退 專家：內需疲軟衝擊經濟

大陸國家統計局公布6月消費者物價指數（CPI）年增0.2%，較5月回落0.1個百分點，連續第四個月接近零增長，未達預期；...

中歐恐掀新一輪貿易戰 涉及火車頭、太陽光電等產品

大陸商務部公告，將就歐盟依據《外國補貼條例》及實施細則，對中國企業調查中採取的相關做法，進行貿易投資壁壘調查，涉及的產品...

陸反制歐盟 啟動貿易壁壘調查

在歐盟對大陸企業進行查核，及對大陸電動車加徵臨時反補貼關稅後，大陸持續祭出反制。大陸商務部昨宣布，針對歐盟依據「外國補貼...

陸CPI漲幅減 通縮陰霾未散

大陸國家統計局昨公布六月居民消費價格（CPI）年增百分之○點二，較上月回落○點一，低於機構平均預期，專家分析認為與食品、...

蘭洽會 台商尋香找商機

「這是玫瑰味道的，很清新；這款精油添加了檸檬香，你試試；還有這款薄荷精油，可以閉眼嗅吸…」在第30屆中國蘭州投資貿易洽談...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。