中歐恐掀新一輪貿易戰 涉及火車頭、太陽光電等產品

大陸商務部公告，將就歐盟依據《外國補貼條例》及實施細則，對中國企業調查中採取的相關做法，進行貿易投資壁壘調查，涉及的產品包括火車頭、太陽光電、風電、安檢設備等。外界認為，此舉恐引發中歐新一輪貿易戰。

調查為期半年，將在2025年1月10日前結束，但特殊情況下可延長至2025年4月10日。

歐盟在4月9日宣布將調查輸往歐洲的中國大陸風力發電機供應商獲得補貼的情況，此前，歐盟委員會已啟動另兩項調查，一是調查中國競標者在羅馬尼亞太陽能園區的公開招標中是否過度受益於補貼，另一是中國火車製造商中車青島四方機車公司參與保加利亞價值約6.65億美元的招標項目。

這次大陸商務部公告進行貿易投資障礙涉及的產品項目，顯然是針對歐盟4月宣布的風電反補貼調查，以及更早前的太陽能與鐵路火車頭調查而啟動針鋒相對的反制措施。

大陸商務部稱，根據《對外貿易壁壘調查規則》的規定，商務部可以採用問卷、聽證會、實地調查等方式向利害關係人了解狀況，進行調查。利害關係人認為其提供的資料外洩後將產生嚴重不利影響的，可以向商務部申請依照保密資料處理，並說明理由。如利害關係人提交的資訊未說明需要保密，商務部將視該資訊為公開資訊。