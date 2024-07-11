新能源車上半年銷量躍增 整體汽車市場年增6%
中國汽車工業協會（中汽協）昨（10）日公布最新數據顯示，今（2024）年上半年大陸累計汽車銷量1,404.7萬輛，年增6.1%。同時，新能源汽車銷量494.4萬輛，年增32%，滲透率達35.2%。
中汽協數據顯示，6月大陸汽車產銷分別完成250.7萬輛和255.2萬輛，月增5.7%和5.6%，年減2.1%和2.7%，低於中汽協預期。
中汽協會副秘書長陳士華解釋，由於大陸終端市場成長乏力，企業庫存壓力大，6月產銷較去年同期出現負成長。
不過，展望下半年，透過以舊換新、新能源汽車下鄉等利多政策持續落實實施，企業新產品密集上市，將有助釋放汽車市場消費潛力。
中汽協表示，今年上半年，大陸新能源汽車產銷持續保持較快成長，滲透率穩定提升。
其中，6月，大陸新能源汽車產銷分別完成100.3萬輛和104.9萬輛，年增率分別為28.1%和30.1%，滲透率達41.1%。
中汽協分析，今年以來，大陸汽車產業主要經濟指標呈現成長態勢。由於第1季基數相對偏低，增幅超過兩位數，第2季後整體成長率較前季放緩。
上半年，大陸銷售較去年同期微增，終端庫存高於正常；汽車出口維持快速成長，對拉動市場整體成長貢獻顯著。
中汽協還稱，新能源汽車產銷持續維持較快成長，滲透率穩定提升，據該協會統計，截至今年6月底為止，大陸國產新能源汽車累計產銷量超過了3,000萬輛，其中，大陸自主品牌市占超過60%。
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