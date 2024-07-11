聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸CPI微增…通縮風險未退 專家：內需疲軟衝擊經濟

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸5月CPI年增0.2% 、PPI年減0.8%，學者認為尚未走出通縮陰影。 新華社
大陸5月CPI年增0.2% 、PPI年減0.8%，學者認為尚未走出通縮陰影。 新華社

大陸國家統計局公布6月消費者物價指數（CPI）年增0.2%，較5月回落0.1個百分點，連續第四個月接近零增長，未達預期；生產者物價指數（PPI）年減0.8%，降幅較5月收窄0.6個百分點。專家表示，大陸的內需依然疲軟，通縮風險尚未消退。

中華經濟研究院第一所助研究員王國臣表示，如果把時間拉長，從去年的6月到今年6月，大陸CPI平均是-0.4%，所以還是在衰退。其次考慮到貨幣供給量，在貨幣超發的情況下，等於是實體經濟的通貨緊縮。

大陸CPI、PPI年增率
大陸CPI、PPI年增率

食品價格降幅擴大是6月CPI漲幅回落的主要原因。分析師指出，儘管豬肉價格按年、按月漲幅都有所走高，但蔬菜價格季節性下行，對整體食品價格造成拖累。

據界面新聞引述光大銀行金融市場部研究員周茂華分析，目前大陸國內需求偏弱，企業積極降價促銷，汽車價格跌幅擴大，導致非食品價格上漲乏力，加上6月能源價格回落影響，部分抵消了豬肉價格、出行服務價格等方面上漲影響。

對於PPI遲遲未能轉正，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，雖然今年以來原油、銅、鋁等國際大宗商品價格上漲明顯，但對大陸國內PPI的拉動效應有限，這一現象的背後原因是大陸國內房地產行業持續調整，導致其國內定價的鋼鐵、水泥、煤炭等基礎原材料價格持續下行，很大程度上抵消了國際大宗商品價格上漲的影響。短期PPI跌幅可能會繼續收窄，但隨著後期基數抬高，PPI轉正難度仍然較大。

路透報導，在經歷了新冠疫情後的緩慢復甦後，北京方面一直在尋求重振消費，但人們對更根本問題的擔憂揮之不去，包括房地產市場長期低迷和就業不穩定。

分析指出，通縮帶來的風險很嚴重，可能導致人們因預期價格繼續下降而推遲購買。這將損害整體消費，並波及企業。

周茂華表示，目前大陸低物價環境為政策實施營造寬鬆環境。從穩定市場流動性、優化銀行負債、配合積極財政政策等方面看，下半年人行仍有可能推出降準、結構性工具等政策。

CPI 實體經濟 豬肉

延伸閱讀

大陸駭客入侵 馬文君驚這兩類機構被襲次數是全球兩倍

150多名大陸代表參加台旅展 賴瑟珍：疫後最大交流團體

業者遭檢舉上架大陸旅遊產品 觀光署：暫無開罰案例

新店雨後土石泥沙流布滿路 車輛大轉彎憂打滑紛減速

相關新聞

救股市！大陸證監會下限空令 今起暫停借券

大陸官方打擊股市空頭再出招，大陸證監會昨（10）日宣布，從11日起暫停轉融券（借券）業務。

陸CPI微增…通縮風險未退 專家：內需疲軟衝擊經濟

大陸國家統計局公布6月消費者物價指數（CPI）年增0.2%，較5月回落0.1個百分點，連續第四個月接近零增長，未達預期；...

中歐恐掀新一輪貿易戰 涉及火車頭、太陽光電等產品

大陸商務部公告，將就歐盟依據《外國補貼條例》及實施細則，對中國企業調查中採取的相關做法，進行貿易投資壁壘調查，涉及的產品...

陸反制歐盟 啟動貿易壁壘調查

在歐盟對大陸企業進行查核，及對大陸電動車加徵臨時反補貼關稅後，大陸持續祭出反制。大陸商務部昨宣布，針對歐盟依據「外國補貼...

陸CPI漲幅減 通縮陰霾未散

大陸國家統計局昨公布六月居民消費價格（CPI）年增百分之○點二，較上月回落○點一，低於機構平均預期，專家分析認為與食品、...

蘭洽會 台商尋香找商機

「這是玫瑰味道的，很清新；這款精油添加了檸檬香，你試試；還有這款薄荷精油，可以閉眼嗅吸…」在第30屆中國蘭州投資貿易洽談...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。