陸CPI微增…通縮風險未退 專家：內需疲軟衝擊經濟

大陸國家統計局公布6月消費者物價指數（CPI）年增0.2%，較5月回落0.1個百分點，連續第四個月接近零增長，未達預期；生產者物價指數（PPI）年減0.8%，降幅較5月收窄0.6個百分點。專家表示，大陸的內需依然疲軟，通縮風險尚未消退。

中華經濟研究院第一所助研究員王國臣表示，如果把時間拉長，從去年的6月到今年6月，大陸CPI平均是-0.4%，所以還是在衰退。其次考慮到貨幣供給量，在貨幣超發的情況下，等於是實體經濟的通貨緊縮。

大陸CPI、PPI年增率

食品價格降幅擴大是6月CPI漲幅回落的主要原因。分析師指出，儘管豬肉價格按年、按月漲幅都有所走高，但蔬菜價格季節性下行，對整體食品價格造成拖累。

據界面新聞引述光大銀行金融市場部研究員周茂華分析，目前大陸國內需求偏弱，企業積極降價促銷，汽車價格跌幅擴大，導致非食品價格上漲乏力，加上6月能源價格回落影響，部分抵消了豬肉價格、出行服務價格等方面上漲影響。

對於PPI遲遲未能轉正，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，雖然今年以來原油、銅、鋁等國際大宗商品價格上漲明顯，但對大陸國內PPI的拉動效應有限，這一現象的背後原因是大陸國內房地產行業持續調整，導致其國內定價的鋼鐵、水泥、煤炭等基礎原材料價格持續下行，很大程度上抵消了國際大宗商品價格上漲的影響。短期PPI跌幅可能會繼續收窄，但隨著後期基數抬高，PPI轉正難度仍然較大。

路透報導，在經歷了新冠疫情後的緩慢復甦後，北京方面一直在尋求重振消費，但人們對更根本問題的擔憂揮之不去，包括房地產市場長期低迷和就業不穩定。

分析指出，通縮帶來的風險很嚴重，可能導致人們因預期價格繼續下降而推遲購買。這將損害整體消費，並波及企業。

周茂華表示，目前大陸低物價環境為政策實施營造寬鬆環境。從穩定市場流動性、優化銀行負債、配合積極財政政策等方面看，下半年人行仍有可能推出降準、結構性工具等政策。