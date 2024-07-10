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陸證監會出招！ 明起實施暫停轉融券業務申請

聯合報／ 記者謝守真／即時報導

大陸A股近期起伏不斷，而為救市大陸官方再次出招。中國大陸證監會10日公布，經充分評估當前市場情況，依法批准中證金融公司暫停轉融券業務的申請，自7月11日起實施。

據中國大陸證監會網站消息，中證監公告指，存量轉融券合約可以展期，但不得晚於9月30日了結。同時，核准證券交易所將融券保證金比例由不得低於80%，上調至100%，私募證券投資基金參與融券的保證金比例由不得低於100%，上調至120%，7月22日起實施。

公告提到，融資融券是資本市場重要的基礎制度之一，對平抑非理性波動，促進多空平衡與價格發現，吸引中長期資金進入市場有正面作用。從大陸證券市場發展和集中監管實際需要出發，大陸從201 3年前後建立轉融通制度，一方面為融資融券業務提供必要的資金和證券來源；另一方面也為監管部門掌握業務開展情況，加強日常監管，及時採取逆週期調節措施提供了手段。

公告還稱，截至6月底，大陸融券、轉融券規模累計下降64%、75%。融券規模佔A股流通市值約0.05%，每日融券賣出額佔A股成交額的比例由0.7%下降至0.2%，對市場的影響明顯減弱，為暫停轉融券業務創造條件。此次調整對存量業務分別明確依法展期和新舊劃斷安排，有助防範業務風險，維護市場穩健有序運作。

另，中證監表示，下一步，將深入貫徹落實《國務院關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》，堅持問題導向和目標導向，始終將維護制度公平性和提升市場內在穩定性放在突出位置。同時，根據市場狀況，加強日常監管和逆周期調節，對不當套利等違法行為違規行為從嚴打擊。

至於轉融券業務暫停帶來的影響，金融界引述華創證券非銀金融團隊指，量化交易投資者的股票來源只剩券商自有股票及場外股票，兩類券源規模都不大，供求不均之下融券成本或將提升，而保證金率提高，多空策略的綜合收益亦降低，相信量化交易活動會減少。

星島日報援引東興證券非銀首席分析師劉嘉瑋則表示，隨著市場環境改善，中長期價值投資資金有望加速進場，權益市場表現有望持續提升。

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