陸證監會宣布暫停借券 拉高融券保證金到100%

大陸官方打擊股市空頭再出招，大陸證券監會10日宣布，從11日起暫停轉融券（借券）業務，另外，融券保證金從80%提高到100%，私募證券投資基金參與融券的保證金從100%提高到120%，自22日起實施。

融券及借券業務通常是用來做空股票之用，業內人士分析，大陸證監會的一系列政策及時回應了市場的關切，有助於提升市場信心和改善市場情緒，在市場低迷時期，政策的暖風頻吹，為市場注入了活力。

澎湃新聞報導，大陸證監會表示，為切實回應投資者關切，維護市場穩定運行，經充分評估當前市場情況，批准中證金融公司暫停轉融券業務的申請，自11日起實施。存量轉融券合約可以展期，但不得晚於9月30日了結。

大陸證監會並批准證券交易所將融券保證金比率由不得低於80%上調至100%，私募證券投資基金參與融券的保證金比率由不得低於100%上調至120%，自22日起實施。

融資融券是資本市場重要的基礎性制度之一，對平抑非理性波動，促進多空平衡與價格發現，吸引中長期資金入市具有積極作用。從大陸證券市場發展和集中監管實際需要出發，大陸從2013年前後建立了轉融通制度，一方面為融資融券業務提供必要的資金和證券來源；另一方面也為監管部門掌握業務開展情況，加強日常監管，及時採取逆周期調節措施提供了手段。

大陸證監會表示，自2023年8月以來，根據市場情況和投資者關切，採取了一系列加強融券和轉融券業務監管的舉措，包括限制戰略投資者配售股份出借，上調融券保證金比率，降低轉融券市場化約定申報證券劃轉效率，暫停新增轉融券規模等；同步要求證券公司加強對客戶交易行為的管理，持續加大對利用融券交易實施不當套利等違法違規行為的監管執法力度。

截至2024年6月底，融券、轉融券規模累計下降64%、75%。融券規模占A股流通市值約0.05%，每日融券賣出額占A股成交額的比率由0.7%下降至0.2%，對市場的影響明顯減弱，為暫停轉融券業務創造了條件。此次調整對存量業務分別明確了依法展期和新舊劃斷安排，這有助於防範業務風險，維護市場穩健有序運行。

下一步，大陸證監會將深入貫徹落實《國務院關於加強監管防範風險推動資本市場高品質發展的若干意見》，堅持問題導向和目標導向，始終將維護制度公平性和提升市場內在穩定性放在突出位置。同時，根據市場情況，加強日常監管和逆周期調節，對不當套利等違法違規行為從嚴打擊，保障市場穩定運行，切實維護投資者利益。