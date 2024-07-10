快訊

去年赴成大演講勉後輩…日月光資深副總病逝 享壽62歲

驚悚畫面曝光！槍手從騎樓冒出對吳明達連開4槍 血染衣褲

中國證監會宣布11日起暫停轉融券 放空更困難

中央社／ 台北10日電
中國證監會。（路透資料照片）
中國證監會。（路透資料照片）

陸股走勢疲軟，上證指數3000點得而復失之際，中國證監會今晚宣布，明天起暫停轉融券業務，既有的轉融券需在9月30日以前回補。散戶、法人的融券保證金比例22日起也將從現行的80%及100%，提高到100%及120%。此舉將使放空更趨困難。

在陸股的融券業務中，依借券來源分為「融券」及「轉融券」。其中，「融券」的借券來源為券商，規模有限；「轉融券」的借券來源則為證金公司，規模遠大於券商。因此，「轉融券」在陸股空頭市場中的比重也遠高於「融券」。

對於這一重大宣布，綜合網路訊息及媒體報導，中國券商及投資人普遍認為，暫停轉融券業務，加上融券（含轉融券）保證金大幅調高20個百分點，將使陸股放空更加困難，似是一大利多。但資本市場原應具備的雙向操作避險機制將從此失去平衡，使陸股成為「只能做多，不能做空」的市場。

中國證券監督管理委員會今晚表示，此舉是為「確實回應投資者關切，維護市場穩定運行，經充分評估當前市場情況」，才依法批准中證金融公司暫停轉融券業務的申請。

中國證監會表示，2023年8月以來，該會根據市場情況和投資者關切，採取了一系列加強融券和轉融券業務監管的舉措，包括限制戰略投資者配售股份出借，調高融券保證金比例，降低轉融券市場化約定申報證券劃轉效率，暫停新增轉融券規模等。

此外，中國證監會說，該會同步要求券商加強對客戶交易行為的管理，持續加大對利用融券交易實施不當套利等違法、違規行為的監管執法力度。

中國證監會指出，截至今年6月底，融券、轉融券規模累計下降64%、75%。融券規模占陸股流通市值約0.05%，每天融券賣出額占陸股成交額的比例由0.7%下降至0.2%，對市場的影響明顯減弱，為暫停轉融券業務創造了條件。

中國證監會表示，下一步，將深入貫徹落實中國國務院相關意見，堅持問題導向和目標導向，始終將維護制度公平性和提升市場內在穩定性放在突出位置。同時根據市場情況，加強日常監管和逆週期調節，對不當套利等違法違規行為從嚴打擊，保障市場穩定運行，確實維護投資者利益。

券商 證監會 陸股

延伸閱讀

重電雙雄衝外銷、台電訂單 華城、士電上半年營收創同期新高

美大型成長基金 吸睛

永續發展座談 人氣旺

證交所：富世達符合融資融券標準 9日起開放信用交易

相關新聞

陸證監會宣布暫停借券 拉高融券保證金到100%

大陸官方打擊股市空頭再出招，大陸證券監會10日宣布，從11日起暫停轉融券（借券）業務，另外，融券保證金從80%提高到10...

陸對台續經貿「切香腸」？ 台灣海貿會秘書長：賴清德守憲就不會

當前兩岸關係緊張局勢持續升溫，大陸方面後續會否作出持續收回兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單優惠關稅或其他經貿制裁...

傳大陸監管機關 加強對四大會計事務所審查

大陸不少企業近來面臨嚴重財務危機。路透引述3位知情人士稱，大陸財政部正在對國際四大會計師事務所為本地公司所做的工作進行更...

待華為救場！「北汽藍谷」虧損擴大 盼循賽力斯模式扭虧

大陸新能源車企、大陸新能源汽車第一股北汽藍谷9日發布2024年半年度業績預告，預計上半年淨虧損人民幣24億元至27億元（...

陷恒大財務造假案 普華永道傳大陸裁員至少百人

全球四大會計師行在大陸業務大洗牌。外媒報導，由於涉及恒大財報弊端後，痛失不少大陸國企客戶的普華永道（PwC），傳出至少裁...

大陸豬價兩位數上漲 6月CPI年增0.2%低於預期

大陸國家統計局10日發布6月居民消費價格指數（CPI）年增0.2%，較5月下滑0.1個百分點，低於機構平均預測。其中豬肉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。