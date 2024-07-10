中國證監會宣布11日起暫停轉融券 放空更困難

在陸股走勢疲軟，上證指數3000點得而復失之際，中國證監會今晚宣布，明天起暫停轉融券業務，既有的轉融券需在9月30日以前回補。散戶、法人的融券保證金比例22日起也將從現行的80%及100%，提高到100%及120%。此舉將使放空更趨困難。

在陸股的融券業務中，依借券來源分為「融券」及「轉融券」。其中，「融券」的借券來源為券商，規模有限；「轉融券」的借券來源則為證金公司，規模遠大於券商。因此，「轉融券」在陸股空頭市場中的比重也遠高於「融券」。

對於這一重大宣布，綜合網路訊息及媒體報導，中國券商及投資人普遍認為，暫停轉融券業務，加上融券（含轉融券）保證金大幅調高20個百分點，將使陸股放空更加困難，似是一大利多。但資本市場原應具備的雙向操作避險機制將從此失去平衡，使陸股成為「只能做多，不能做空」的市場。

中國證券監督管理委員會今晚表示，此舉是為「確實回應投資者關切，維護市場穩定運行，經充分評估當前市場情況」，才依法批准中證金融公司暫停轉融券業務的申請。

中國證監會表示，2023年8月以來，該會根據市場情況和投資者關切，採取了一系列加強融券和轉融券業務監管的舉措，包括限制戰略投資者配售股份出借，調高融券保證金比例，降低轉融券市場化約定申報證券劃轉效率，暫停新增轉融券規模等。

此外，中國證監會說，該會同步要求券商加強對客戶交易行為的管理，持續加大對利用融券交易實施不當套利等違法、違規行為的監管執法力度。

中國證監會指出，截至今年6月底，融券、轉融券規模累計下降64%、75%。融券規模占陸股流通市值約0.05%，每天融券賣出額占陸股成交額的比例由0.7%下降至0.2%，對市場的影響明顯減弱，為暫停轉融券業務創造了條件。

中國證監會表示，下一步，將深入貫徹落實中國國務院相關意見，堅持問題導向和目標導向，始終將維護制度公平性和提升市場內在穩定性放在突出位置。同時根據市場情況，加強日常監管和逆週期調節，對不當套利等違法違規行為從嚴打擊，保障市場穩定運行，確實維護投資者利益。