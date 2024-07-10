待華為救場！「北汽藍谷」虧損擴大 盼循賽力斯模式扭虧

大陸新能源車企、大陸新能源汽車第一股北汽藍谷9日發布2024年半年度業績預告，預計上半年淨虧損人民幣24億元至27億元（約新台幣102億至115億元），虧損擴大。市場普遍寄希望於北汽與華為合作的「享界」車型能夠拉動品牌銷量。近期賽力斯才因為與華為合作的問界產品轉虧為盈。

對於虧損原因，北汽藍谷表示，一方面在於新能源汽車市場競爭愈發激烈，價格戰日趨白熱化，擠壓利潤空間；另一個原因是公司為持續推進產品向高端化發展，在技術研發、品牌渠道建設、品牌形象銳化、運營效率提升上持續投入，對公司短期業績產生一定影響。

事實上，北汽藍谷近年來持續陷入虧損困境。北汽藍谷今年第1季報顯示，公司主營收入人民幣15.05億元，年減39.75%；歸母淨利潤虧損10.16億元；2021年至2023年間，北汽藍分別虧損人民幣52.44億元、54.65億元和53.99億元。

在銷量部分，北汽藍谷子公司北京新能源汽車上半年累計銷量2.8萬輛，年減20.40%。而大陸其他造車新勢力如蔚來、理想、極氪等新品牌光6月單月交付量就超過2萬輛。顯示北汽藍谷銷量不佳。

值得注意的是，華為合作夥伴之一賽力斯預計上半年淨利潤人民幣13.9至17億元，去年同期為淨虧損13.4億元，將實現扭虧為盈。這是賽力斯2019年以來首次實現半年度盈利。2020年至2023年，賽力斯已連續4年虧損，合計淨虧損98.35億元。其扭虧為盈關鍵是得與華為合作AITO問界品牌銷量爆發。

市場關注賽力斯的勵志故事能否在北汽藍谷上再度顯現。華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東8日表示，華為與北汽合作的智選車型享界S9已開啟預訂，預計售價人民幣45萬元至55萬元。市場關注華為與北汽藍谷合作的享界品牌能協助其走出虧損陰霾。

但下半年大陸眾車企將陸續推新車，包括蔚來樂道L60、小鵬MONA等車型；同時，華為與江淮汽車攜手打造的百萬級豪華智能新能源汽車也計劃推出。享界上市將面臨不小壓力。