陸對台續經貿「切香腸」？ 海貿會秘書長：賴清德守憲就不會

當前兩岸關係緊張局勢持續升溫，大陸方面後續會否作出持續收回兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單優惠關稅或其他經貿制裁措施，海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長、國民黨大陸事務部副主任鄧岱賢9日對本報表示，只要賴清德政府言行舉止能恪遵我憲法，相信大陸在經貿方面應不會有進一步動作。

鄧岱賢9日晚在台北經營管理研究院舉辦的座談上表示，兩岸關係不是單純兩岸關係，決定權不在台灣手上，中美都各有想法，在雙方政策架構下，台灣要在限制條件下找最有利的策略。

鄧岱賢指出，中共的紅線就是法理台獨，而賴清德就職演說提及中華民國與中華人民共和國，這不符我憲法內容，因此被解讀為「兩國論」，憲法真正精神是「兩岸互不隸屬」。

疫情後多次參訪大陸的鄧岱賢指出，他觀察中共當前政策就是遵循習近平4月在馬習會上提的「四個堅定」（堅定守護中華民族共同家園、堅定共創中華民族綿長福祉、堅定鑄牢中華民族共同體意識、堅定實現中華民族偉大復興），希望兩岸交流合作，促進心靈契合。而大陸對台最高戰略作為就是前美國眾議院院長裴洛西（Nancy pelosi）訪台狀況，以圍台軍演的模式來嚇阻美國。

在台灣農產品因為病蟲檢驗檢疫問題遭大陸禁止進口時，鄧岱賢稱協助台東縣政府與大陸方面進行溝通，後來鳳梨釋迦恢復出口。關於後續農產品協商進度，鄧岱賢指出，大家最關心的鳳梨，因為產地多在高屏地區，政治傾向多偏綠，因此也比較少有民眾來尋求國民黨協助，但他曾詢問大陸官員，大陸方面則稱待兩岸關係改善，因此鳳梨可能要再等等。

對於外界最關注的旅遊團問題，鄧岱賢分析，目前大陸在馬習會提及的精神下，各地團都想來；民進黨原則禁止，但例外開放，他建議政府應該開放大陸參訪團先來，特別能夠批准大陸官員入境，先釋出善意，後面才有望開放團客。

在兩岸關係緊張下，鄧岱賢表示因為國民黨立院佔多數、地方政府長官席次也佔多數，這也代表避戰、希望與大陸交流、建立互信的民意基礎仍在，這是國民黨的優勢。