快訊

鄭文燦二度交保檢抗告成功 高院再次撤銷裁定發回桃院

外資連四賣…但狂買金融股及聯電 買超前十名個股曝光

26歲台中警練重機自摔腦死 急救4天家屬今忍痛決定器捐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陷恒大財務造假案 普華永道傳大陸裁員至少百人

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
深陷恒大財報弊端，痛失不少大陸國企客戶的普華永道（PwC），傳出至少裁員百人，這些人涵蓋北京、上海等地團隊。路透
深陷恒大財報弊端，痛失不少大陸國企客戶的普華永道（PwC），傳出至少裁員百人，這些人涵蓋北京、上海等地團隊。路透

全球四大會計師行在大陸業務大洗牌。外媒報導，由於涉及恒大財報弊端後，痛失不少大陸國企客戶的普華永道（PwC），傳出至少裁員百人，這些人涵蓋北京、上海等地團隊

彭博引述知情人士的話指出，在普華永道的北京、上海等地辦事處的不同團隊中，有至少100名員工被解僱。其中一名知情人士稱，有一支團隊一半以上的員工被解僱。

經濟通通訊社報導，大陸網路則傳出普華永道廣州分所將關閉，要求所有員工在7日內離職，補償待遇為「N＋1」，至於深圳業務則保持正常。

普華永道發言人回應表示，「針對外部環境的變化，公司正在做出一些調整，以更好地優化組織架構，適應市場需求。」普華永道強調廣州分所並未關所，但沒有提供裁員人數的詳細信息。

發言人補充說：「這些調整是一個艱難的決定。我們正在積極與員工溝通，並將確保符合中國所有相關勞動法。」

一名不具名的普華永道內部員工向南都灣財社透露：「普華最近裁員大部分是屬於審計部，審計部裁員裁得很狠。其他部門也裁，但可能就是普通的裁員，數量也不多。審計是因為恒大的事情，而且因為暴雷，很多國企央企都不敢找普華審計了，怕名聲不好。」

每日經濟新聞報導，普華永道近來因恒大地產財務造假事件引火上身。自3月22日上市公司中集車輛首先公告取消與普華永道的合作訂單開始，截至6月24日，已至少有36家公司取消與普華永道的合作，因客戶流失而損失的審計費用合計超過人民幣6.65億元（新台幣29億元）。

普華永道（PwC）與安永（EY）、德勤（Deloitte）和畢馬威（KPMG）並稱為「四大」，曾連續14年為恆大擔任審計機構。

大陸證監會今年3月已查明恒大地產曾利用2019年、2020年年報虛假財務數據發行人民幣208億元的債券，存在欺詐發行行為。

普華永道作為審計方，未對涉造假年報提出質疑，而是出具了無保留意見的審計報告，外界關注應承擔的責任。

北京 團隊 恒大

延伸閱讀

員工被罵有錢拿！大陸超市設「委屈獎」 最多可補償13萬

毒奶翻版！油罐車混食用油掀恐慌 大陸網友號召「去香港買油」

傳小紅書裁員最多30% 主要涵蓋產品及技術部門

大陸6月CPI年增0.2% 路透：內需需求疲軟、通縮風險尚未消退

相關新聞

陸對台續經貿「切香腸」？ 海貿會秘書長：賴清德守憲就不會

當前兩岸關係緊張局勢持續升溫，大陸方面後續會否作出持續收回兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單優惠關稅或其他經貿制裁...

反制歐盟風電等反補貼調查 陸宣布投資貿易障礙調查

大陸商務部公告，自即日起就歐盟依據《關於扭曲歐盟內部市場的外國補貼條例》及其實施細則對中國企業調查中採取的相關做法進行貿...

待華為救場！「北汽藍谷」虧損擴大 盼循賽力斯模式扭虧

大陸新能源車企、大陸新能源汽車第一股北汽藍谷9日發布2024年半年度業績預告，預計上半年淨虧損人民幣24億元至27億元（...

陷恒大財務造假案 普華永道傳大陸裁員至少百人

全球四大會計師行在大陸業務大洗牌。外媒報導，由於涉及恒大財報弊端後，痛失不少大陸國企客戶的普華永道（PwC），傳出至少裁...

大陸豬價兩位數上漲 6月CPI年增0.2%低於預期

大陸國家統計局10日發布6月居民消費價格指數（CPI）年增0.2%，較5月下滑0.1個百分點，低於機構平均預測。其中豬肉...

陸股547家公司虧損或獲利下滑 萬科虧400億暫居首

中國547家A股公司上半年業績「報憂」（預告虧損或獲利下降），其中房地產開發商龍頭萬科估最高虧損將達人民幣90億元（約新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。