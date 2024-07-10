大陸豬價兩位數上漲 6月CPI年增0.2%低於預期

大陸國家統計局10日發布6月居民消費價格指數（CPI）年增0.2%，較5月下滑0.1個百分點，低於機構平均預測。其中豬肉價格上漲18.1%，漲幅比上月擴大13.5個百分點。6月CPI呈現出豬肉價格支撐下整體需求偏弱的特徵。

證券時報報導，數據顯示，與上年同期相比，鮮菜價格由上月上漲2.3%轉為下降7.3%；薯類、鮮果、雞蛋、牛肉、羊肉和禽肉類價格繼續下降，降幅在2.3%到18.6%之間，豬肉價格上漲18.1%，漲幅比上月擴大13.5個百分點。

雖然CPI年增0.2%，但漲幅低於市場預期。光大證券研究所宏觀分析師劉星辰看來，拖累CPI表現主要有兩方面原因：一是食品價格拖累加大；二是受618促銷影響，企業延續以價換量操作，汽車、家電等耐用品價格繼續下跌。

劉星辰指出，儘管6月豬肉價格大幅上漲，但是鮮菜、鮮果、牛羊肉價格普遍下跌，主要受市場供應充足影響，抵消豬價上漲影響。

中國民生銀行研究院研報指出，整體看，6月CPI呈現出豬肉價格支撐下整體需求偏弱的特徵。但剔除豬肉後，經測算剩餘部分CPI的與上年相比漲幅或小幅低於零。

核心CPI與上年相比上漲0.6%的水準，也表明中樞回升趨勢不明顯。展望下一階段，豬肉價格面臨前期壓欄供給釋放加上淡季需求因素，未來漲幅或有限，部分地區受極端天氣影響或有供給引發的價格短期波動，居民核心需求回升仍需要時間修復。

6月生產者物價指數（PPI）年減0.8％，降幅較上月收窄0.6個百分點，符合預期。與5月相比，PPI由上月上漲0.2％轉為下降0.2％。今年上半年，PPI年跌2.1％。

商品價格波動或許只是短期現象。根據世界銀行的預測，今明兩年的商品平均價格仍將比2015到2019年高出近40%，原因包括全球石油供應仍然受到限制；氣候變化正在推高金屬需求並擾亂農業供應；地緣政治緊張局勢加劇等。

劉星辰表示，今年年內，受益於美國補庫需求帶動，2023年年中以來，全球製造業步入復甦周期，成為這一輪大宗商品漲價的需求側牽引，預計補庫行情有望持續至今年年末。

劉星辰補充，近期美國消費、勞動力市場逐步降溫，通膨趨於回落，指向美國聯準會下半年仍有可能開啟降息，將推升大宗商品的金融屬性，並強化未來需求側擴張空間。

不過，東方金誠首席宏觀分析師王青認為，雖然今年以來原油、銅、鋁等國際大宗商品價格上漲明顯，但對境內PPI的拉動效應有限，「PPI看油」的傳統規律正在弱化。

王青指出，這一現象背後的原因是境內房地產行業持續調整，導致境內定價的鋼鐵、水泥、煤炭等基礎原材料價格持續下跌，很大程度上抵消了國際大宗商品價格上漲的影響。