陸股547家公司虧損或獲利下滑 萬科虧400億暫居首

中國547家A股公司上半年業績「報憂」（預告虧損或獲利下降），其中房地產開發商龍頭萬科估最高虧損將達人民幣90億元（約新台幣396億元）暫居第一。

陸媒第一財經今天報導，截至9日晚間，A股共計702家上市公司披露今年上半年業績預告，547家業績報憂，比率約78%。

這些公司中，獲利預估減少者計152家、預估虧損者395家。其中，預虧金額最多的是萬科，去年上半年獲利98.7億元，但今年上半年轉為虧損70億至90億元，年降高達171%至191%。

據萬科公告，虧損主要原因包括房地產開發項目結算規模和毛利率顯著下降、部分項目計提減值、非主業財務投資虧損及大宗資產交易，以及股權交易價格低於帳面。

但萬科強調，已制定業務重整和化解風險的一系列方案，並取得積極進展。

中國房地產開發商萬科自去年10月開始傳出陷入債務危機，先是信評機構穆迪將其評等降至「垃圾債」，3月另一家信評機構標普也宣布，因為銷售和融資狀況惡化，把萬科列入負面信用觀察名單。