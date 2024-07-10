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傳小紅書裁員最多30% 主要涵蓋產品及技術部門

中央社／ 台北10日電
小紅書。（中經視野微信公眾號）
小紅書。（中經視野微信公眾號）

據陸媒鳳凰網科技獨家報導，中國社群平台小紅書近日開啟新一輪裁員計劃，此次調整主要聚焦在績效3.5以下的員工，佔員工總數的30%，涵蓋電商產品部、商業化部及社區技術部門等單位。

該消息已得到多位小紅書員工證實，但官方尚未回應。有小紅書員工透露，裁員目前正鎖定招聘名額（Headcount）階段，公司內部正進行人員盤點，但正式的官方通知尚未發布。

據另一位內部員工表示，內部流傳新高層對目前小紅書人效比（企業在一定時間內，人力資源投入與產出的比例）並不滿意，認為當前小紅書的人效比只能達到中國電商巨頭拼多多的一半。據了解，此次人員調整的部門可能涵蓋電商產品部、商業化部及社區技術部門等單位。

陸媒網易科技引述前員工說法，表示小紅書員工平均在職時間較短，大多數於入職後3、4個月便選擇離職。有離職員工稱，小紅書的員工平均司齡僅半年，工作2年以上的人能被稱為「活化石」，高離職率呈現公司頻繁的組織架構調整和戰略方向的搖擺不定。

招聘業界人士透露，小紅書在招聘時對年齡有嚴格要求，原本設定的年齡上限是35歲，但現在可能僅32歲都難以獲得入職機會。

香港星島日報指出，小紅書一系列動作背後，反映出其面臨的商業化挑戰與估值波動。集團曾完成6輪投資，其中最後一輪在2021年底，當時公司估值高達200億美元（約新台幣6500億元）。

不過，據胡潤研究院今年4月發布的「全球獨角獸榜」顯示，小紅書估值已大幅下降至人民幣1000億元（約新台幣4400億元）。分析指出，小紅書估值下滑可能與其在電商、社區運營等方面受阻有關。

小紅書 離職 電商

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