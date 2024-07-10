百度無人計程車搶市 武漢客運業發文盼政府管制

百度旗下的無人駕駛計程車服務「蘿蔔快跑」近期在武漢測試。據發布，已設置了1000多輛車。面對無人車搶市，計程車業者發布聲明稱「科技壟斷資源，搶奪普通人飯碗」，盼政府介入管制。

公開資訊顯示，「蘿蔔快跑」是百度旗下自動駕駛與交通服務平台，武漢是其布局中的重要城市之一。去年12月13日，武漢市經信局指出，武漢已成為全球最大的無人駕駛運營服務區。

綜合第一財經、搜狐科技等媒體報導，1000多輛無人駕駛計程車並號稱24小時全天候服務，吸引不少武漢的民眾「嘗鮮」，相關的體驗影片近期更在中國各大社群平台流傳，更有人大讚相較於一般的計程車，這類的服務更加舒適。

然而便利的背後，當地的計程車司機與企業卻感到極大的威脅，不少人的生計明顯受到影響。

近日，一封來自武漢當地業者屬名的信件在網路上引起迴響，這封以「巡遊計程車已到死亡邊緣」為題的陳情信中提到「科技壟斷資源，搶奪普通人飯碗，許多司機養家糊口困難，被迫退出這個行業」。

文中提出多點建議，包含「嚴格控制網約車的數量」、「要公平競爭」，針對「蘿蔔快跑」提供的無人計程車相關服務則要求「不能給特權，應該限制區域」。

這封信引起了不少的司機與業者共鳴，甚至連外地的計程車司機也自發加入了聲討的行列。

報導提到，在武漢市內的10公里行程，蘿蔔快跑的車費價格約在人民幣4元到16元之間（約新台幣18元到70元），而傳統計程車、網約車的價格則在18元到30元之間。這代表無人駕駛計程車能夠幫助乘客節省近一半的交通費用。

不少司機擔心，若未來無人駕駛大範圍推廣，將會嚴重擠壓他們的生存空間，一位在武漢的司機表示，「現在行業已經是僧多粥少，司機都吃不飽，無人駕駛網約車無疑是在跟我們搶飯吃。」

隨著無人計程車的服務逐漸擴大，相關的爭議也逐漸浮現，包含違停、龜速行駛、占道、存在安全隱患。近日一部無人計程車撞上闖紅燈路人的影片在網路上流傳，也引起關注。

另據報導分析，儘管無人計程車的前景看好，但仍面臨諸多挑戰和難題。除了技術成本、複雜道路環境適應性外，資料安全和隱私保護等問題同樣不容忽視。在運行過程中，車輛會收集大量的使用者資料和資訊，如何確保這些資料的安全性和隱私保護，將成為未來發展過程中的一項重大課題。