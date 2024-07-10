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上海新加坡簽署MOU 加大商業投資加強金融合作

中央社／ 上海10日電

上海新加坡全面合作理事會第5次會議在上海召開，雙方簽署15個專案合作備忘錄（MOU），將持續提升經貿投資合作水準，促進商業投資，加強金融合作。

上海市政府微信公眾號「上海發布」發布訊息指出，上海、新加坡全面合作理事會第5次會議9日在上海召開。理事會上海方聯合主席、上海市長龔正與理事會新加坡方聯合主席、新加坡文化、社區及青年部長兼律政部第二部長唐振輝出席。

龔正表示，願與新加坡一起，以推動共建「一帶一路」高品質發展為契機，圍繞全方位、高品質、前瞻性等3個關鍵，深度對接發展戰略，大力培育品牌專案，精心打造合作亮點，實現更高水準的互利共贏。

龔正強調，希望全面提升經貿投資合作水準，進一步密切商貿往來，促進商業投資，加強金融合作，深化法律等專業服務交流。希望全面提升科技創新合作水準，深化重大創新合作，共同完善創新生態，促進數位經濟發展。

龔正提到，希望全面提升城市治理合作水準，加強城市規劃建設經驗交流、綠色低碳發展合作、公共服務互動合作。希望全面提升人文交流，共同提升文化軟實力，舉辦豐富的旅遊活動，加大人員交流往來，進一步增進兩地友誼。

唐振輝指出，全球環境存在不確定性，新加坡、上海的經濟聯繫則是日益緊密，雙向投資、貿易持續成長，兩地合作不僅在金融、城市更新、城市治理等方面持續深化，更擴展到數位化、綠色經濟等新興領域。

唐振輝表示，人文是兩地交流的亮點，很高興看到雙方不同層面的交流和互動。理事會成立5年來，兩地合作領域持續擴大、深化，順應了兩地不斷發展的趨勢，也體現了兩地的實幹精神與活力，期待兩地的全面合作再被推向新高度。

會議上舉行了上海、新加坡專案合作備忘錄簽約儀式，上海、新加坡相關部門、機構和企業簽署「一帶一路」建設、金融合作、科技創新、數位經濟、城市治理、人文交流等領域15個專案合作備忘錄。

上海 新加坡 龔正

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