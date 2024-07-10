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大陸6月CPI年增0.2% 路透：內需需求疲軟、通縮風險尚未消退

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸6月CPI年增0.2%，路透認為，大陸目前內需需求疲軟、通縮風險尚未消退 。路透）
大陸6月CPI年增0.2%，路透認為，大陸目前內需需求疲軟、通縮風險尚未消退 。路透）

大陸國家統計局10日公布，6月居民消費物價指數（CPI）年增0.2%，較5月回落0.1個百分點，連續第五個月接近零增長，未達到預期。品點資產管理公司首席經濟學家張志偉表示，大陸的內需依然疲軟，通貨緊縮風險尚未消退。

路透報導，在經歷了新冠疫情後的緩慢復甦後，北京方面一直在尋求重振消費，但人們對更根本問題的擔憂揮之不去，包括房地產市場長期低迷和就業不穩定。這削弱了消費者和工業活動，並加強了對更有效政策的呼聲。

根據大陸國家統計局數據，儘管惡劣天氣導致供應中斷，但食品價格跌幅更大，凸顯需求疲軟。其中6月食品價格年減2.1%，降幅比上月擴大0.1個百分點。值得注意的是，新鮮蔬菜價格下跌7.3%，低於5月的 2.3%；新鮮水果價格跌幅從 5 月的 6.7% 深至8.7%。

6月豬肉價格飆升18.1%，而牛肉價格下降13.4%。6月旅遊價格上漲3.7%，比5月下降0.8%。

6月生產者物價指數（PPI）年減0.8%，降幅較上月收窄0.6個百分點，符合預期。PPI 跌幅為17個月來最小。

FX168财經報導，大陸計劃於12日發布6月貿易數據，大陸內需求不振使得通膨水平較低，這與美國等主要經濟體的價格保持高位形成了鮮明對比。

投資者期待下周執政的共産黨召開的一次重要政策會議，以尋找北京方面解決廣泛問題的長期計劃線索。第2季國內生產毛額（GDP）數據將於15日公佈。

通縮帶來的風險對大陸來說很嚴重，可能導致人們因預期價格繼續下降而推遲購買。這將損害整體消費，並波及企業。

北京 指數

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