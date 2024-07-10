大陸6月CPI年增0.2% 、PPI年減0.8% 學者：尚未走出通縮陰影

大陸國家統計局10日公布6月消費者物價指數（CPI）年增0.2%，較5月回落0.1個百分點；生產者物價指數（PPI）年減0.8%，降幅較上月收窄0.6個百分點。然而學者認為大陸尚未走出通縮陰影。

大陸5月CPI年增0.3%，PPI年減1.4%。

中華經濟研究院第一所助研究員王國臣10日表示，如果把時間拉長，從去年的6月到今年的6月，CPI平均是-0.4%，所以還是在衰退的0以下。其次考慮到貨幣供給量，在貨幣超發的情況下，等於是實體的通貨緊縮，所以大陸並沒有走出通縮的陰霾。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，6月消費市場供應總體充足，全國CPI與上月相比是季節性下降，與上年相比是繼續上漲。扣除食品和能源價格的核心CPI年增0.6%，漲幅與上月相同，繼續保持溫和上漲。

6月受國際大宗商品價格波動及國內部分工業品市場需求不足等因素影響，全大陸PPI與上月相比有所下降，與上年相比降幅繼續收窄。

華爾街見聞報導，浙商證券首席經濟學家李超發布報告稱，隨著「翹尾」的拖累因素逐步消散，CPI溫和走升。隨著天氣轉暖供應增加，食品價格仍然將處於季節性低位。工業消費品在以舊換新政策影響下，消費需求將回升，價格總體或將穩中略升。另一方面，服務價格則在服務需求逐步恢復推動下將繼續回升。