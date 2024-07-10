快訊

上廁所沒衛生紙怎辦？ 他「1招」自救 8萬人讚爆：太聰明了吧

三重男殺害妻兒釀3屍命案 岳母稱女兒害喜辭職…否認有經濟壓力

幼兒園長之子性侵6女童 再查獲偷拍數百部兒童性影像…逾20人受害

大陸6月CPI年增0.2% 、PPI年減0.8% 學者：尚未走出通縮陰影

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸5月CPI年增0.2% 、PPI年減0.8%， 學者認為尚未走出通縮陰影。圖為大陸民眾購買生鮮蔬果。新華社
大陸5月CPI年增0.2% 、PPI年減0.8%， 學者認為尚未走出通縮陰影。圖為大陸民眾購買生鮮蔬果。新華社

大陸國家統計局10日公布6月消費者物價指數CPI）年增0.2%，較5月回落0.1個百分點；生產者物價指數（PPI）年減0.8%，降幅較上月收窄0.6個百分點。然而學者認為大陸尚未走出通縮陰影。

大陸5月CPI年增0.3%，PPI年減1.4%。

中華經濟研究院第一所助研究員王國臣10日表示，如果把時間拉長，從去年的6月到今年的6月，CPI平均是-0.4%，所以還是在衰退的0以下。其次考慮到貨幣供給量，在貨幣超發的情況下，等於是實體的通貨緊縮，所以大陸並沒有走出通縮的陰霾。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，6月消費市場供應總體充足，全國CPI與上月相比是季節性下降，與上年相比是繼續上漲。扣除食品和能源價格的核心CPI年增0.6%，漲幅與上月相同，繼續保持溫和上漲。

6月受國際大宗商品價格波動及國內部分工業品市場需求不足等因素影響，全大陸PPI與上月相比有所下降，與上年相比降幅繼續收窄。

華爾街見聞報導，浙商證券首席經濟學家李超發布報告稱，隨著「翹尾」的拖累因素逐步消散，CPI溫和走升。隨著天氣轉暖供應增加，食品價格仍然將處於季節性低位。工業消費品在以舊換新政策影響下，消費需求將回升，價格總體或將穩中略升。另一方面，服務價格則在服務需求逐步恢復推動下將繼續回升。

CPI 指數

延伸閱讀

大陸網紅抹黑特斯拉 登報致歉賠償44萬元

2025年半導體設備銷售額 SEMI：中台韓仍是設備支出前三大

塑膠、機械、紡織 6月出口都回溫

大陸油罐車運送食用油問題發酵 中儲糧旗下食用油下架

相關新聞

大陸6月CPI年增0.2% 路透：內需需求疲軟、通縮風險尚未消退

大陸國家統計局10日公布，6月居民消費物價指數（CPI）年增0.2%，較5月回落0.1個百分點，連續第五個月接近零增長，...

大陸6月CPI年增0.2% 、PPI年減0.8% 學者：尚未走出通縮陰影

大陸國家統計局10日公布6月消費者物價指數（CPI）年增0.2%，較5月回落0.1個百分點；生產者物價指數（PPI）年減...

2025年半導體設備銷售額 SEMI：中台韓仍是設備支出前三大

國際半導體產業協會（SEMI）發布「年中總半導體設備預測報告」指出，2024年原設備製造商的半導體製造設備全球總銷售額預...

李強經濟形勢座談：要改革不合理體制機制，激發社會創新活力

據新華社，中共中央政治局常委、大陸國務院總理李強昨7月9日下午主持召開經濟情勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下...

iPhone 16備貨目標增至9,000萬支 富士康提前高薪旺季招工

蘋果將於今年9月推出iPhone 16系列手機，由於今年有明顯升級，蘋果也看好iPhone 16的出貨，蘋果產業鏈公司人...

廣州 放寬台港澳人士購屋

大陸房市持續低迷，如今也開始尋求外援。據上海澎湃新聞報導，廣州即日起放鬆對港澳台及外籍人士購房限制。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。