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大陸網紅抹黑特斯拉 登報致歉賠償44萬元

中央社／ 香港10日電

據報導，中國大陸一名網紅因為抹黑電動車公司特斯拉（Tesla）而遭起訴，他昨天在法治日報刊登道歉聲明，同時需要向特斯拉賠償人民幣10萬元（約新台幣44萬元）。

根據星島日報今天的報導，這名網紅叫蔡甲，是評車人，在網上使用「蔡老闆」名稱，擁有700多萬粉絲；他昨天在法治日報刊登聲明，就其編造言論貶損特斯拉名譽一事公開致歉。

根據聲明，蔡甲承認於2022年12月5日在抖音平台發布影片，置電動汽車功能及原理於不顧，得出錯誤的「煞車失靈」結論，又承認捏造所謂特斯拉工作人員「給出車主在撞車前0.2秒踩了電門的結論」，編造區域高層主管對公眾麻木不仁感到奇怪的言論等。

報導表示，特斯拉此前曾起訴蔡甲侵犯名譽權，指其發布抹黑特斯拉的不實言論，給企業、產品及員工名譽造成惡劣影響。

根據中國大陸法院的判決，蔡甲除公開道歉外，還須向特斯拉賠償人民幣10萬元。

特斯拉 電動汽車

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