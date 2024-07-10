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2025年半導體設備銷售額 SEMI：中台韓仍是設備支出前三大

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
國際半導體產業協會（SEMI）發布「年中總半導體設備預測報告」指出，預計到2025年大陸、台灣和南韓仍將是設備支出的前三大目的地。隨著大陸設備採購的持續增長，大陸將在預測期內保持領先地位。路透
國際半導體產業協會（SEMI）發布「年中總半導體設備預測報告」指出，預計到2025年大陸、台灣和南韓仍將是設備支出的前三大目的地。隨著大陸設備採購的持續增長，大陸將在預測期內保持領先地位。路透

國際半導體產業協會（SEMI）發布「年中總半導體設備預測報告」指出，2024年原設備製造商的半導體製造設備全球總銷售額預計將達到1,090億美元（約新台幣3.6兆元），年增3.4%，將創下新的紀錄。

按地區劃分的半導體設備銷售額來看，報告預計到2025年大陸、台灣和南韓仍將是設備支出的前三大目的地。隨著大陸設備採購的持續增長，大陸將在預測期內保持領先地位。

報告提到，2024年運往大陸的設備出貨金額預計將超過350億美元。一些地區的設備支出預計將在2024年下降，於2025年反彈。在過去三年的大量投資之後，大陸預計將在2025年出現收縮。

SEMI總裁兼CEO馬諾查（Ajit Manocha）表示，全球半導體行業正展示強大的基本面和增長潛力，支持人工智慧（AI）浪潮中出現的各種顛覆性應用。

按細分市場劃分的半導體設備銷售額方面，根據報告，在2023年獲得960億美元銷售額後，包括晶圓加工、晶圓廠設施和掩模/掩模版設備在內的晶圓廠設備領域銷售額，預計將在2024年增2.8%至980億美元。

在AI計算推動下，大陸持續強勁的設備支出以及對DRAM和高頻寬記憶體（HBM）的大量投資推動預測上調。

該報告稱，展望2025年，由於對先進邏輯和存儲應用需求增加，晶圓廠設備領域銷售額預計將增長14.7%，達到1,130億美元。

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