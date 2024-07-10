李強經濟形勢座談：要改革不合理體制機制，激發社會創新活力

據新華社，中共中央政治局常委、大陸國務院總理李強昨7月9日下午主持召開經濟情勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。李強談到，要清醒看到，目前影響經濟成長的因素較以往更為複雜，經濟運作中的困難問題需要大力解決。要實事求是分析情勢，既看到成績，也不迴避問題。他並說，要改革不合理的體制機制，把全社會的創新活力充分激發出來。

報導稱，座談會上，楊志勇、鍾正生、趙忠秀、繆延亮、邵天蘭、趙鵬、鄭學選、張世順等先後發言。大家認為，今年以來，面對錯綜複雜的外部環境，大陸經濟運作持續回升向好，新動能加快成長壯大，成績來得並不容易。雖然目前仍面臨不少困難挑戰，但政策效應持續顯現，市場積極因素在集聚增多。與會者也就解決當前經濟運作的矛盾問題提出了意見建議。

聽取專家企業家發言後，李強指出，今年以來，我們著力推動高質量發展，加大宏觀調控力度，加快發展新質生產力，經濟運行總體平穩、結構不斷升級。

不過他說，同時要清醒看到，目前影響經濟成長的因素較以往更為複雜，經濟運作中的困難問題需要大力解決。要實事求是分析情勢，既看到成績，也不迴避問題，全面準確掌握真實狀況，做好科學決策。要圍繞實現全年經濟發展預期目標，進一步實施好宏觀政策，持續用力、形成合力，提高政策實施效能，促進經濟持續健康發展。

李強強調，鞏固和增強經濟回升向好態勢，要堅持創新驅動發展，培育壯大新動能，拓展新的成長空間。要順應當前技術迭代更快、顛覆性創新更多、跨領域融合更深等新特點，充分發揮企業主體作用，有針對性地加大政策支持，促進更多關鍵核心技術取得新突破。

他並指出，要改革不合理的體制機制，更好調動各方面的積極性主動性創造性，把全社會的創新活力充分激發出來，把我國規模宏大的各類創新資源組織好、運用好，持續釋放巨大創新力量。

報導稱，李強希望各位創業家堅定信心、專注創新發展，努力把企業做強做優，同時多反映真實狀況，多提出務實建議。希望專家學者發揮專長，理論連結實際，加強前瞻性思考和規律性研究，為國家發展貢獻更多智慧。