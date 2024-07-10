廣州 放寬台港澳人士購屋

大陸房市持續低迷，如今也開始尋求外援。據上海澎湃新聞報導，廣州即日起放鬆對港澳台及外籍人士購房限制。

台灣居民及華僑提供在廣州市工作學習相關證明，港澳居民提交申請人身分證明材料和港澳居民來往大陸通行證，具結購買商品住房用於自住自用的書面承諾，可在廣州限購區內購買一套120平米（約36坪）以下的住宅，在廣州非限購區購買住宅及在限購區購買120平方米以上的住宅時不限制套數。

境外人士（不含港澳台居民和華僑）提交在廣州工作學習證明及工作單位的有效營業執照或機構代碼證影本，並提交由申請人具結購買商品住房用於自用自住的書面承諾，在廣州限購區內可購買120平米以下的住宅一套，在非限購區或在限購區購買120平米以上的住宅時不限制套數。

根據廣州市人民政府辦公廳早前發布的通知，廣州住房限購區域為越秀、海珠、荔灣、天河、白雲（不含江高鎮、太和鎮、人和鎮、鐘落潭鎮）、南沙。

澎湃新聞指出，此前廣州的自備款降低比率在大陸一線城市中也是力度最大的城市。首購的廣州居民家庭，房貸最低自備款比率已降至不低於15%，並取消利率下限。對於貸款購買第二套商品住房的居民家庭，自備款也調整為不低於25%，並取消利率下限。

華夏時報日前報導，廣州房價已經連跌一年。根據大陸國家統計局6月17日公布5月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。廣州一手房（新屋）價格月比下降1.4%，延續12個月的下跌趨勢，年比下降8.3%；二手房（中古屋）價格月比下降1.6%，為連續下跌13個月，年降11.4%。