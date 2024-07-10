小紅書爆裁員 最多砍30%

大陸網路產業裁員風向吹進知名社群平台小紅書，近期傳出小紅書正著手進行新一輪裁員，而此次調整的重點對象是績效評分在3.5及以下的員工，最高裁員比率可達20％至30%。同時，小紅書內部已凍結多個部門的人手編制。

有分析認為，小紅書近期一系列組織調整背後，實則是其面臨的商業化挑戰與估值波動，而小紅書估值下滑亦可能與其在電商、社區運營等方面遇到難題有關。一方面，小紅書希望用戶活躍數據能更上新台階。

小紅書裁員概況 圖／經濟日報提供

另方面，小紅書也希望透過直播電商業務來改善公司此前較為依賴廣告業務的營收結構，但效果顯然不如預期。

科創版日報報導，有小紅書員工稱，裁員目前進行到鎖HC（Headcount，即人員編制）階段，正在進行人員盤點，但尚未有進行官方通報，內部還在等郵件通知。據悉，本輪人員調整主要聚焦於績效評分在3.5以下包含3.5和3.25的員工，該部分員工約占員工總數的30%。

事實上，早在公司此次裁員消息傳出前，面對業務的商業化發展需求，小紅書近段時間來便頻繁進行內部組織架構調整，並被爆出裁員的傳聞。

此前，金融時報援引知情人士指出，小紅書去年營收37億美元，淨賺5億美元，扭轉2022年營收僅約20億美元、虧損2億美元的逆境。該公司曾完成六輪投資，最後一輪發生在2021年底，當時估值達200億美元（約新台幣6,500億元），就其所在的、因外國投資人撤資而遭遇重創的產業來說，是個罕見的成功案例。

然而，胡潤研究院4月發布的「全球獨角獸榜」顯示，小紅書估值已大幅下降至人民幣1,000億元（約新台幣4,500億元）。