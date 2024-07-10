陸車突破加稅圍堵 打中高端牌

大陸電動車遭歐盟加徵臨時關稅，除了到海外設廠外，部分陸企則主打「中高端」甚至「豪華車」來應戰，例如有官方背景的東風、紅旗汽車，和科技廠華為與賽力斯合作的問界等，藉由拉高毛利率，降低關稅衝擊。

東風汽車旗下的高端智慧新能源車品牌嵐圖汽車，動力採用混動、純電、氫能三條技術路線，搭載智慧駕駛、智慧車空、智慧座艙等，目前已進軍丹麥、挪威、荷蘭等國，中大型SUV車款FREE 318的四驅版本綜合續航力達1,458公里，價格約新台幣110萬元左右；至於「猛士」車型，是從東風的大陸軍工汽車演變而來，定位豪華越野車，新車款猛士917起售價約新台幣300萬元。

對於歐盟的反制措施，嵐圖汽車銷售服務有限公司總經理助理李博曉近日受訪稱，他們仍將會堅持自己的品牌戰略，並作出積極應對，也對自家的產品力具有信心。對於近年也有大陸汽車品牌透過代理方式來台，他也說，期待有一天自家產品能和台灣用戶見面。

東風猛士科技副總經理、技術長王國進說，除了國際市場外，近年大陸本土市場對於高端、豪華電動車品牌的需求也在提升，以越野車為例，去年大陸的年銷量約40萬輛，今年在上半年就已達標，全年有望達80萬輛，技術突破是品牌市場競爭力的核心因素之一。

除比亞迪、奇瑞、五菱宏光等性價比高的大陸新能源車品牌在歐盟受到衝擊較小外，近年紅旗汽車及華為與賽力斯合作的問界，也紛紛進軍中高端，甚至豪華電動車市場，藉由拉高毛利率，降低市場衝擊。