比亞迪赴土耳其設廠 投資325億元 打造年產15萬輛電動車廠

在土耳其總統厄多安見證下，大陸電動車龍頭比亞迪董事長王傳福，與土耳其工業和技術部長卡西爾（Mehmet Fatih Kacir）8日在伊斯坦堡簽署投資協議，比亞迪將在土耳其投資10億美元（新台幣325億元），打造年產能15萬輛的電動汽車工廠，預計2026年投產。

簽約前三天，歐盟開始對大陸製造的電動車加徵關稅，其中比亞迪將面臨17.4%的關稅。而比亞迪也是歐盟對大陸電動車加徵關稅後，第一個海外投資案。

比亞迪在土耳其投資案 圖／經濟日報提供

土耳其雖不是歐盟成員國，但根據與歐盟於1995年建立的關稅同盟關係，在土耳其製造的汽車享有進入歐盟市場一樣的免關稅優惠。法新社指出，比亞迪在土耳其設廠，將有助於比亞迪規避歐盟加徵的臨時反補貼關稅。

卡西爾也在社交媒體X公布簽約儀式的現場照片，並稱比亞迪將在土耳其建立一個電動和可充電混合動力汽車生產設施，年產量為15萬輛，並建立一個移動技術研發中心，並可提供5,000個工作機會。

卡西爾說，鑑於土耳其與歐盟的關稅同盟關係，這項合作可能有助於包括比亞迪在內的投資者進入歐洲市場。

據了解，土耳其與歐盟之間的關稅同盟關係始於1995年。在該關係下，土耳其製造的汽車進入歐盟享有關稅優惠待遇，這也使得伊斯坦堡周圍的馬爾馬拉地區已成為世界汽車工業的主要中心之一。

除了比亞迪外，大陸車企也尋求與土耳其合作可能性，路透報導，土耳其執政黨正義與發展黨副主席斯拉卡亞（Zafer Sirakaya）透露，廣汽集團正與土耳其汽車聯合控股集團（TOGG）就成立合資企業的可能性進行談判。

比亞迪並持續擴大海外設廠，IT之家報導，秘魯外交部長萊切亞（Javier Gonzalez-Olaechea）表示，大陸汽車製造商比亞迪正考慮在秘魯建汽車裝配廠的可能性，並表示陸資在秘魯建設的錢凱港項目使這一計畫可行。

萊切亞稱在參觀華為公司總部和比亞迪汽車廠時所見到的景象令他印象深刻。他表示大陸汽車製造商比亞迪正考慮在秘魯建裝配廠，就像在拉丁美洲其他兩個國家墨西哥、巴西一樣。