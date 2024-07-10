自主研製 陸15兆瓦重型燃氣輪機下線

大陸東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東方汽輪機），自主研製的15兆瓦重型燃氣輪機（代號G15）在四川省德陽市下線。這是大陸裝備製造業繼50兆瓦重型燃氣輪機（代號50）實現自產後的又一重要進展。

G15機組功率為16.5兆瓦，熱效率35%，聯合迴圈一小時發電量超過2.2萬千瓦時，可滿足2500個家庭1天的用電需求；相較於同功率的火力發電機組，一年可減少碳排放超過15萬噸。

G15機組零部件多達2萬個，高度集成、體積小巧，不僅可用於熱電聯產、分散式能源、海上平臺發電，還可以和光伏、儲能等綠色低碳技術耦合，構建各種小型化場景的「源網荷儲」綜合能源運用。

為在集成精度上提升，東方汽輪機融合5G、人工智能、精密鑄造、超音速火焰噴塗、3D列印、工業機器人等，建成9條智慧產線，實現透平葉片精鑄合格率超過80%、轉子疊裝一次合格率100%、總裝週期縮短50%，燃機產能提升400%。