不敵陸車價格戰 外企在陸市占萎縮

在中國大陸汽車企業積極搶攻市場下，中國乘聯會最新數據顯示，外國汽車製造商在大陸市場份額（市占率）正加速萎縮。日媒也指出，日系車在大陸市場陷入困境，豐田、日產、本田等車企今年前半年在大陸總銷量減少約百分之十三，日系車銷量短期難以恢復。

華爾街日報報導，中國乘聯會八日指出，今年上半年，特斯拉和福斯汽車（陸稱大眾）等外國品牌在大陸乘用車市場市占率為百分之四十三，低於上年同期的五十點五。

報導指出，大陸汽車市場是全球銷量最大的汽車市場，得益於官方補貼，大陸汽車市場正在迅速電動化，本土電動汽車製造商已搶占相當大的市占率。而外國汽車製造商在大陸的挫敗，加劇全球對大陸汽車出口的強烈抵抗。

報導提及福斯汽車是在大陸最暢銷的外國汽車品牌，但該公司已將大部分開發決策權移交給大陸高管。此外，為吸收大陸本土技術，福斯也進行一系列投資。不過福斯汽車首款在大陸本土研發的汽車要到二○二六年才會投放市場。

日系車在大陸也陷入困境，日經中文新聞網報導，從六月的銷量看，豐田年減百分之十二點九，日產年減百分之廿三點六，降幅最大的是本田，六月單月減少百分之卅九。大陸市場的銷量占上述三家日系車企全球銷量的二至三成，因此銷量下滑對收益產生巨大影響。

報導指出，大陸車企猛烈的價格戰是日本車企銷量下滑的主因之一。其次，隨著電動車及插電式混合動力車等新能源車的普及，包括混合動力車在內的內燃機汽車市場急遽萎縮，這是原本日系車占優勢的領域。報導引述有觀點認為，大陸市場的價格競爭將持續一段時間，短期內銷量很難恢復。為了在大陸生存，日本車企需要調整生產體制進行瘦身，同時擴大電動車的研發。