避歐盟重稅 比亞迪土耳其設廠

中國大陸電動車巨頭比亞迪將在土耳其投資十億美元（約台幣三二五億元），建造年產能十五萬輛電動車的工廠，預計二○二六年投產。由於土耳其與歐盟簽訂了關稅同盟協議，此舉將有助於比亞迪電動車規避歐盟對其加徵的反補貼關稅。

在歐盟對汽車徵收百分之十標準關稅的基礎上，歐盟自五日起對大陸電動車加徵最高百分之卅七點六的臨時反補貼關稅，其中比亞迪適用稅率為百分之十七點四，將實施近四個月。歐盟將在十一月二日作出最終裁決。

綜合外電報導，在土耳其總統厄多安的見證下，比亞迪董事長王傳福與土耳其工業和技術部長卡西爾八日在伊斯坦堡舉行簽約儀式。

卡西爾同日在社群媒體Ｘ上寫道，比亞迪將建立一個電動和可充電混合動力汽車生產設施，並建立一個移動技術研發中心。工廠預計二○二六年底投產，可提供五千個工作機會。他還表示，鑑於土耳其與歐盟的關稅同盟關係，這項合作可能有助於包括比亞迪在內的投資者進入歐洲市場。

土耳其與歐盟之間的關稅同盟關係始於一九九五年，土耳其製造的汽車進入歐盟享有關稅優惠待遇，土耳其西北部、伊斯坦堡周圍的馬摩拉地區已成為世界汽車工業的主要中心之一。

除了土耳其，秘魯總統博魯阿爾特上月訪問大陸時，曾到深圳體驗比亞迪新能源車。她當時表示，如果比亞迪在秘魯設立汽車裝配廠，將從預定十一月啟用、由大陸央企中遠海運在秘魯建造的錢凱港獲益；秘魯政府將不設關稅，以鼓勵更多在地投資。秘魯外長奧萊切亞近日證實，比亞迪正考慮在秘魯建汽車裝配廠的可能性，稱錢凱港項目使這一計畫可行。

因應歐美加稅措施，部分大陸電動車企業推出中高端豪華車款，以提高利潤。例如東風旗下高端新能源車品牌「嵐圖」，動力採用混動、純電、氫能三條技術路線，目前已進軍丹麥、挪威、荷蘭等國。

東風猛士科技副總經理王國進則稱，除了國際市場外，近年大陸本土市場對於高端、豪華電動車品牌的需求也在提升，以越野車為例，去年大陸年銷量約四十萬輛，今年在上半年就已達標，全年有望達八十萬輛。他認為技術突破是品牌市場競爭力的核心要素。