蔚來、小鵬等自研智駕晶片將流片 上車進入倒計時

大陸造車新勢力們籌謀4年的自研晶片，終於進入流片階段，上車時間也被提上議程。蔚來汽車自研的智慧駕駛晶片「神璣NX9031」已經流片，「目前正在測試。」

小鵬汽車自研的智駕晶片已經送去流片，預計8月回片。理想汽車的智駕晶片自研時間相對晚一些，晶片專案代號「舒馬赫」，也將於年內完成流片。

流片（Tape Out），指的是「試生產」，是指像流水線一樣透過一系列工藝步驟製造晶片。

36氪汽車報導，按照規劃，神璣9031將於2025年第1季首搭在蔚來旗艦轎車ET9上。「晶片團隊已經領了軍令狀，明年新車ET9一定要上神璣9031，壓力很大。」有知情人士說。

根據官方信息，神璣NX9031是蔚來於2023年9月發布的一顆智慧駕駛自研晶片，製程為5奈米，擁有超過500億顆電晶體。蔚來稱，透過自研的推理加速單元NPU，可以靈活高效運行各類AI演算法。不過蔚來沒有透露神璣NX9031的AI算力。

小鵬從2020年開始搭建晶片團隊，最初是與美國晶片設計公司Marvell合作，但在Marvell無法提供定製化服務後，小鵬只能取消合作後並賠了不小一筆錢。

2022年，小鵬重新選擇了晶片設計合作方索喜，由索喜承包晶片後端設計。有行業人士表示，小鵬的智駕晶片的流片節奏與蔚來差不多。

變化相對大的是理想汽車。理想先前更多精力放在功率半導體上，但從去年開始，陸續招募不少晶片人才，目前智駕晶片團隊200人左右。

車企自研智駕晶片，往往出於成本、性能兩方面的考慮。2020年蔚來、小鵬啟動晶片自研時，手頭仍算闊綽，銷量也在逐步攀升。2023年理想晶片專案加速，也同樣是在銷量狂漲的背景下。車企們希望百萬銷量的藍圖，能夠平攤到每輛車上，數億美元的晶片開發成本也能均攤。

但當下，新勢力們仍在解決銷量增長難題。如果沒有強有力的銷量支撐，晶片自研並不是有性價比的投入。即便是銷量跑贏大盤的理想，也沒有在晶片自研上有更激進動作。

另一方面，車企自研晶片，也往往想和自家演算法有更高軟硬體配合度。例如特斯拉從2019年推出的HW3.0晶片算力只有144Tops，但至今依然能夠支持最前沿演算法「端到端」方案的落地。

而像輝達Orin等通用晶片的實際使用效率只有30%左右。更專用晶片與更強大演算法的耦合，是蔚小理無法捨棄的願景。

尤其，當下華為憑藉軟硬體一體狂攔車企項目，輝達、地平線都在狂補高階智駕演算法，智駕公司Momenta則是積極加入造芯行列，智駕軟硬體一體的競爭更加激烈。唯獨晶片還有自研與推新的空間。